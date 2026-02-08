「外交団ファミリーで祝うテト2026」 ホーチミン市で開催

イベントでは、梅の庭園やベトナムの伝統衣装アオザイ博物館の見学をはじめ、ベトナムの伝統料理「バイン・テット」や「バイン・イット」作り、新年の書道体験、おもちゃ「トーヘー」作り、民族楽器の演奏や南部の伝統音楽「ドン・カ・タイ・トゥ」の鑑賞など、ベトナムならではの多彩な伝統文化が紹介されました。

イベントに参加した在ホーチミン市シンガポール総領事のパン・テ・チェン氏は次のように語りました。

（テープ）

「梅の庭園やアオザイ博物館を見学でき、とても嬉しいです。アオザイの歴史を理解でき、大変興味深かったです。北部様式、南部様式など、さまざまなデザインがあることを知り、文化の奥深さとデザイナーの創造性に強い印象を受けました」

また、在ホーチミン市マレーシア総領事のフィルダウズ・オスマン氏は、次のように話しました。

（テープ）

「ベトナムの人々はとても親切で、気持ちが温かいです。外国人がアオザイを着ているのを見ると、とても喜んでくれます。マレーシアでも多様な文化を大切にしていますが、ベトナムにいると、まるで自分の家にいるような親しみを感じます。総領事として3年目になりますが、ここは私にとって第二の故郷です」

さらに、在ホーチミン市イギリス総領事のアレクサンドラ・スミス氏は、次のように述べました。

（テープ）

「ベトナムの人々と文化は本当に魅力的で、ホーチミン市で暮らしている私は、日々新しい発見があります。人々が文化を気さくに共有し、丁寧に説明してくれる点も印象的です。イギリス総領事館は、文化面での協力をさらに強化しており、リバプール市とホーチミン市のパートナーシップも始まりました。これは、両国関係をより深める大きな機会です」

特に、この行事では外交団ファミリーの子どもたちにも焦点が当てられ、将来の「小さな大使」として、ベトナムやホーチミン市への良い印象を国際社会に広げていくことが期待されています。

(VOVWORLD)