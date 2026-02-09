「ベトナム商品デー」 ベトナム農産物をドイツの消費者へ

この催しは、ベトナム農産物のドイツ市場への輸出拡大を目的とした取り組みの一環で、在ドイツ・ベトナム商務部とベトナム青果協会（Vinafruit）、卸売大手セルグロスが共同で実施しました。

会場であいさつした在ドイツ・ベトナムのグエン・ダック・タイン大使は、「『ベトナム商品デー』は、ドイツの消費者にベトナム産の熱帯果物を知ってもらう機会であると同時に、ベトナム企業がドイツの輸入業者と直接意見交換できる貴重な場だ」と強調しました。

一方、Vinafruitのグエン・タイン・ビン会長は、2025年の果物・野菜の輸出額が86億ドルに達し、前年から約20％増えたと明らかにしました。このうちドイツ向けは6017万ドル余りで、前年に比べおよそ40％の伸びを示しています。

セルグロス・リヒテンベルク店のマリオ・ベルガー社長は、現在、ベトナム産の水産物や乾物、香辛料を中心に販売しているほか、「サイゴン・バイグル・ドライジン」酒や、ドラゴンフルーツ、パッションフルーツといった生鮮果物も取り扱っていると紹介しました。

また今後は、ベトナム産の高品質米「ST25」の輸入を計画しているほか、さらに多くのベトナム農産物を店頭に並べることを検討しているということです。

