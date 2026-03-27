「ベトナム優秀若者賞2025」授賞式 開催

全国の各機関から推薦された145件の候補を対象に、2段階の審査およびオンライン投票を経て、賞評議会は2025年の優秀若者10人を選出しました。表彰された各人物はいずれも強いインスピレーションを呼ぶストーリーを持ち、自身の限界を乗り越えて創造と社会・国家への貢献を果たすだけでなく、管理職として若い世代に経験を共有し、世界へのベトナムブランド開発にも寄与しています。

Coolmate最高経営責任者であるファム・チー・ニュー若手実業家は、ベトナムのファッション分野において急成長を遂げるスタートアップ企業の一つを率い、2025年には約3800万米ドルの売上高を記録したと明らかにし、次のように語りました。

（テープ）

「私は常に、グローバルブランド向けの受託生産に多くの時間を費やすのではなく、ベトナム人によるファッションブランドの構築と発展に取り組みたいと思っています。現在、私たちはデザイン、商品開発、サプライチェーン管理、さらには流通およびブランディングに至るまで、ほぼすべての工程を主体的に掌握しています。製品のほぼ100％をベトナム国内で生産し、原材料の約80％を内製化しています」

授賞式でまた、賞評議会が2025年の有望なベトナム若手人物9人を表彰しました。