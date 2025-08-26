「ベトナム伝統衣装ショー」 開催

このイベントは、在スロバキアベトナム大使館、スロバキア在住ベトナム人女性協会、そしてベトナムアオザイ遺産クラブの共催により行われ、アオザイの伝統的な美しさを表彰し、国外在留ベトナム人コミュニティの団結と民族自尊心を示すことを目的としています。

在スロバキアベトナム大使館のファム・チュオン・ザン大使は次のように語りました。

（テープ）

「『ベトナム伝統衣装ショー』イベントは、ベトナム文化を世界に紹介・PRすることを目的としています。このイベントは、アオザイや獅子舞などの伝統文化の美しさを紹介するだけでなく、国外在留ベトナム人コミュニティの団結を深める貴重な機会でもあります。また、国際社会や観光客に、親しみやすくユニークな文化的魅力にあふれたベトナムのイメージを広く伝える場となっています」

イベントに参加した一人であるグエン・ラン・フオンさんは、次のように語りました。

（テープ）

「伝統的なアオザイのほかにも、西北部や中部高原地帯テイグエン地方、北部バクニン省のクアンホ民謡など、さまざまな民族衣装が紹介されました。私たちは、国際的な友人たちにベトナムの文化をもっと知ってもらいたいと思っていいます」

今後、「ベトナム伝統衣装ショー」は、スロバキアのコシツェ市、チェコのリベレツ、イギリスのロンドン、オランダのアムステルダムなどの都市でも引き続き開催される予定です。

(VOVWORLD)