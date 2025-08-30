「ベトナムには巨大な発展潜在力」中国人学者が高評価

中国人民大学の劉英教授は、ベトナムの声放送局のインタビューで「ベトナムは過去80年間で目覚ましい成果を上げており、特に経済分野での躍進は際立っている」と述べました。



劉教授によりますと、ベトナムは1945年の建国以来、戦後復興、経済改革、国際統合といった発展段階を経験してきました。中でも大きな転換点となったのが、1986年のドイモイ政策の導入です。

この政策により、ベトナム経済は劇的に変わりました。農業中心だった経済から、製造業とサービス業が急成長する新興市場国へと変貌を遂げたのです。以降、ベトナムは高い経済成長率を維持し続けています。

劉教授は、ベトナムの将来についても楽観的な見通しを示しています。

「ベトナムは近い将来、一人当たりGDPが5000ドル、さらには1万ドルに到達するでしょう。これにより中高所得国の仲間入りを果たします。何より重要なのは、国民の生活向上に直結することです」

また、劉教授はベトナムの国際的な地位についても触れました。中国との関係強化に加え、ASEAN諸国の中核的存在として、東アジア地域から世界規模まで、その影響力は拡大し続けているということです。

劉教授は次のように評価しています。

「ベトナムの経済発展は極めて活力に満ち、持続可能性も高いと思います。政治・行政制度の改革と相まって、社会経済発展は今後さらに高度化していくでしょう。その将来性は計り知れません」

