「ハノイ：1945年の歴史的な秋から」：民族全体の自立と発展への願いを広げる

8月革命の成功と9月2日の建国80周年を記念し、15日夜、ハノイの8月革命広場で「ハノイ・1945年の歴史的な秋から」をテーマにした特別芸術プログラムが開催され、ファム・ミン・チン首相、党中央宣伝教育・大衆工作委員会のグエン・チョン・ギア委員長らが出席しました。

席上、ハノイ市人民委員会のチャン・シー・タイン委員長は、「80年を経た今日、ハノイは国の政治・行政の中心、国の心であるだけでなく、経済、文化、教育・人材育成、科学技術、そして国際統合の中心地ともなっている。これは、首都ハノイの強い自立の意志、決意、そして力強い発展への願いを示す生きた証だ」と強調しました。