「ハッピー・ベトナム・フェスティバル」 初めて開催

このイベントが開催されるのは今回が初めてです。本イベントは、文化スポーツ観光省、ハノイ市人民委員会、ベトナムテレビ局などの共同で開かれています。

今年のイベント・スペースは、ホアンキエム湖周辺に沿って展開され、週末に訪れる人々の心にある13の感情のステップとしてデザインされた13の体験スポットが設けられています。これには、「ハッピー・ベトナム展」、デジタル・インタラクション空間、芸術的なフォトブース、「幸福のレンズ」、「幸福の地図」、そして健康こそが幸福であるという屋外活動や、明日への幸福を願うメッセージを投函する場所などが含まれます。

このフェスティバルの特別なハイライトは、「共に過ごす日 ・愛こそ幸福」をテーマに、80組のカップルが参加する集団結婚式です。これは、「独立・自由・幸福」の80年の道のりを象徴しています。この結婚式は、若いカップルだけでなく、数十年にわたって人生を共に歩んできた銀婚式、金婚式、ダイヤモンド婚式のカップルも祝福するものです。

また、イベントには、ベトナムの幸福にインスピレーションを与える写真やビデオ作品を表彰する、人権に関するメディア賞「ハッピー・ベトナム2025」の授賞式がハノイで開催されました。

このハッピー・ベトナム・フェスティバル2025は、ベトナムが年間恒例のハッピー・ベトナム・デーを構築していくための基礎となります。なお、ベトナムは2025年の世界幸福度指数で46位にランクインし、2024年より8ランク上昇しています。

