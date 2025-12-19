「デジタル時代における科学・技術・イノベーション：動向と解決策」をテーマとした国家科学シンポジウムが、18日、ハノイで開催されました。シンポジウムは、国家政治出版社スー・タットとベトナム共産党の雑誌「コン・サン」の共催によるものです。

このシンポジウムは、科学・技術およびイノベーションが、デジタル時代における経済成長の促進、労働生産性の向上、そして迅速かつ持続可能な国家発展を支える主要な原動力であることを、ベトナムおよび世界の視点から改めて明らかにすることを目的としました。

あわせて、政治局が発出した「科学・技術、イノベーション、国家デジタル変革の飛躍的発展」に関する決議第57号の施行から1年を総括・評価し、今後に向けた機会や課題、論点を整理したうえで、次の段階におけるベトナムの科学・技術・イノベーション・エコシステムを力強く推進するための方向性と解決策が提起されました。

シンポジウムで、国防省政治学院のレー・チョン・チエン准教授・博士は、次のように述べました。

（テープ）

「サイバー空間における国家安全保障の確保について、社会全体の認識を高める必要があります。また、サイバーセキュリティに関する制度や政策、法的枠組みを一層整備しなければなりません。法制度は現実と整合性を保ち、急速に進展する技術に対応しつつ、ベトナムのデジタル空間を守る強固な防護壁となることが求められます。さらに、監視、検知、インシデント対応のための技術への投資や、人工知能の活用も重要です」

シンポジウムでは、発表や意見を通じて、科学・技術、イノベーション、そして国家デジタル変革の発展が、各国の迅速かつ持続可能な発展を支える決定的な要素であり、国が豊かで強靱な国家へと発展するための前提条件であり、最良の機会をもたらすとの認識が共有されました。(VOVWORLD)