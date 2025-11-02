「タンロン－ハノイ・フェスティバル2025」開幕 遺産の価値を称え、ベトナムの知恵と創造の精華を広げる

このフェスティバルは、タンロン－ハノイの遺産価値を称え、創造精神を社会全体に広げることを目的とした重要な文化・芸術イベントであり、11月1日から16日まで開催されます。

開会式でハノイ市文化・スポーツ局のレ・ティ・アイン・マイ副局長は、「“遺産の集い”というテーマは、ニンビン省のホアルー、ハノイのタンロン、トゥアティエン・フエ省のフースアンという三つの旧都を結ぶだけでなく、全国各地の文化圏が集い合う意味も持っている。ホン河デルタから中部高原地帯テイグエンまで、ベトナム各地の文化の精髄が一堂に会する」と強調しました。

また、このプログラムは、伝統遺産と現代の 息吹 が調和する創造都市として、地域および世界の文化拠点を目指すハノイのビジョンと願いを体現しています」と明らかにしました。

「タンロン－ハノイ・フェスティバル2025」は、11月1日から16日まで16日間にわたり開催され、ハノイ、フエ、ニンビン、高原地帯を代表する伝統的な伝統職業村の製品の展示や体験イベントなど、多彩なプログラムが行われます。

