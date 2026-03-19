「アースアワー2026」全国的な省エネルギー運動 まもなく 開始

計画によりますと、来る3月21日午前、商工省は『グリーンな創造、グリーンな未来』をメッセージに掲げ、「アースアワー2026」に呼応する全国的な省エネルギー運動を正式に開始する予定です。



商工省のグエン・ホアン・ロン次官は次のように語りました。

（テープ）

「2026年は、商工省がアースアワーキャンペーンへの参加を実施して15年目の節目の年となります。同キャンペーンは、省エネルギーおよびエネルギーの効率的利用に関する社会的認識を高める基盤として定着し、生産や日常生活における継続的かつ日常的な行動へと段階的に転換されてきました。『グリーンな創造、グリーンな未来』というメッセージのもと、社会全体におけるイノベーション精神の一層の浸透を図り、近代的で高い生産性を備えた持続可能な経済の構築を目指すものです」

