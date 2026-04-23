2026年～2030年期の社会経済発展に向けた重点方策

2026年～2030年期の社会経済発展計画について、多くの議員が政府の国際情勢分析や、提示された目標、方策、任務に広範な支持と高い評価を示しました。具体的には、「成長モデルの刷新」、「体制の完備とボトルネックの解消」、「地域連携とバリューチェーン型生産の強化・効率化」、「公共投資の効率向上」などが挙げられています。

制度的リソースを解き放ち、飛躍的な社会経済発展を創出

制度的リソースを解き放つことは、社会経済の飛躍的な発展を実現するためのカギとなります。そのため、さらなる体制改革を進め、地方行政府に対し、土地や民間投資に関する権限を強力に委譲する必要があります。また、土地や公共投資に関する法整備を進め、企業にとって安全な法的環境を構築することが求められています。

ドンナイ省選出のチン・スアン・アン議員は次のように提案しました。

(テープ)

「企業管理というこれまでの考え方から、企業と共に歩むという考え方へと大きく転換し、法的リスクの軽減に注力するよう提案します。同時に、中小企業が資金や土地を確保し、バリューチェーンに深く関与できるよう、実効性のある仕組みを構築する必要があります。また、行政手続きについては、さらなる改革を求めています」

民間経済部門は経済発展の主軸として位置づけられているものの、現在の制度的な枠組みは依然として不十分であるとの指摘があります。戦略的分野やハイテク、インフラ産業において、民間経済の主導的な役割を果たす機会が乏しく、あるいは制限されているのが現状です。

ホーチミン市選出のファム・チョン・ニャン議員は次のように提言しました。

(テープ)

「国会に対し、民間経済の発展を担保する基本法の制定を提案します。この法律は3つの柱で構成されるべきです。第一に、土地、信用、市場などにおいて、すべての経済セクターに実質的かつ一貫した平等原則を法制化すること。第二に、生産・経営活動における『法的安全圏』を確立し、長期的な資産権の保護と、政策変更に伴うリスクの最小化を図ること。第三に、政府が国会に対し、民間部門の権利行使に関する年次報告を国会に提出し、包括的な評価を行う監督メカニズムを設けることです」

成長モデルの刷新：量的成長から質的成長へ

2026年～2030年期の年平均10％以上の2桁成長を目指す目標について、国会議員らは「大きな挑戦ではあるが、避けては通れない道である」としています。

グエン・ヴァン・タン副首相は、高水準で安定し、実効性のある持続的な成長を実現するためには、現在、実施中の施策に加え、成長モデルを強力に刷新し、経済構造を根本から変革する以外に道はないと述べました。政府は引き続き、マクロ経済の安定を高水準かつ安定的な成長を実現するための「前提条件」および「基盤」と位置づけています。タン副首相は次のように述べました。

(テープ)

「政府は、2026年から2030年までの期間における11の主要な任務と施策、および92の具体的な課題を国会に提出しました。これらは成長モデルの刷新と2桁成長の達成に向けたもので、2026年から速やかに実施される必要があります。また、国の潜在能力を最大限に引き出すための施策を展開するとともに、国営経済、民間経済、外資系企業の各部門が、公平な競争とバリューチェーンでの連携のもとで、それぞれの役割を発揮できるよう推進していきます」

新たな成長モデルは決定的なポイントとなります。国会議員によれば、重要なのは単に2桁成長を達成することだけでなく、それを長期的かつ安定的に維持することです。

ディエンビエン省選出のタ・ティ・イエン議員は次のように指摘しました。

(テープ)

「資本や資源、安価な労働力に大きく依存するという従来の成長モデルを継続すれば、目標の達成は困難であり、持続可能性も欠如することになります。そのため、生産性の向上やイノベーション、付加価値に基づいた成長へと転換を図る必要があります。特に、デジタル経済やグリーン経済、循環型経済の役割を強調するとともに、第4次産業革命がもたらす機会を最大限に活用することが不可欠です」

ベトナム政府は、迅速かつ持続可能な発展に向け、2026年～2030年までの平均GDP成長率を10％以上、2030年までの1人当たりGDP を8500ドル（2025年比1.7倍）とする目標を掲げています。マクロ経済の安定を維持し、国民の生活水準を向上させ、発展の成果をすべての国民が享受できる社会の実現を目指しています。

これらの取り組みにより、ベトナムは2045年までにアジアをリードする近代的な産業を持つ高所得の先進国になるというビジョンを実現することが可能となります。

[VOVWORLD]