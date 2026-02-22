2026年は、ベトナムの新たな発展の歩みの出発点となる年（写真：VTV） 

2026年は、ベトナムの新たな発展の歩みが始まる年です。ドイモイ（刷新）事業開始から40年を経て、ベトナムは政治・社会の安定、開かれた経済、そして着実に高まる国際的信認という、特別な基盤をもとに2026～2030年期を迎えています。

世界の多くの投資家にとって、ベトナムは安定した拠点として、また長期的な戦略的選択肢として台頭しています。

信頼 投資誘致における貴重な資産

外国投資家が成長スピードのほか、発展方針の一貫性、さらにはマクロ経済の安定、インフレ抑制、経済の主要バランス確保などを高く評価しています。こうした一貫性こそが信頼を築き上げてきました。信頼は「無形の資産」とされながらも、世界的な資本獲得競争で極めて大きな価値を持つ要素です。

科学技術、イノベーション、デジタル経済、グリーン成長を基盤とし、より高く、より質の高い成長を目指すというベトナムの方針は、国際社会から、世界的流れに合致した新たな原動力として評価され、ベトナムを二桁成長の時代へと導くものと見られています。

「ベトナム政府の野心的かつ粘り強い目標は、強い回復力を示してきました。ここ数年で打ち出された包括的な改革プログラムの実行が今後加速され、目標達成に不可欠な役割を果たすでしょう」

「近い将来、ベトナムでは、先端技術から生まれる新たな『ユニコーン企業』がさらに増えるでしょう。これは、ベトナムが二桁成長を実現する大きなチャンスだと考えています」

有利な地政学的立地、新世代の自由貿易協定ネットワーク、そして若くダイナミックな労働力を持つベトナムは、投資家にとって魅力的な投資先となっています。多くの外国企業は、ベトナムを単なる生産拠点ではなく、地域戦略における長期的なパートナーと位置づけています。

2025年11月に発表された、グーグル・ベトナムと共同で作成された「ベトナム経済報告書2025」で、ベトナム経済は前向きに評価され、国際投資家にとってデジタル技術およびAI分野の重点市場として推奨されました。

課題と機会を認識し、さらに発展する

政治・社会の安定、そして企業・投資家から高まる信頼は、ベトナムが2026～2030年期に、より実質的で、バランスの取れた、持続可能な発展段階へと進むための基盤的優位性です。一方で、ベトナムは機会と同時に課題も明確に認識しています。それは、成長の「速さ」だけでなく「質」を重視し、資本や労働力だけでなく、知識、技術、人材を成長の原動力とすることです。

アメリカのコロンビア大学のトーマス・ヴァリー専門家は次のように述べました。

「ベトナムは発展の新たな時代に入っています。近年打ち出された政策は非常に印象的で、ベトナムでは国家行政機構の合理化や、権限と責任の再配分が進められています。これは統治体制を強化し、飛躍の前提条件となるでしょう」

ベトナムは確立された基盤の上に、投資家や国際社会からの前向きな評価と支援を受け、新たな発展段階へ自信を持って踏み出しています。

(VOVWORLD)