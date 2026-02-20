韓国のベトナム人花嫁〜家族の幸福つくしつつ、民族の文化守る

その中で大多数のベトナム人女性は韓国人男性と結婚しています。これらの世帯は、両国の文化交流の強化に大きく貢献しています。

ベトナム南部ティエンザン省出身のチャン・フォン・タオさんは、韓国の釜山で暮らしてから20年も経ち、韓国人である夫の母国での生活について次のように明らかにしました。

「韓国に渡航した当初に、韓国語が上手ではなかったので、韓国語の勉強に取り組まなければなりませんでした。釜山にはおよそ100人のベトナム人が住んでいます。私たちは、仲良くし、互いに助け合ったりしています。ベトナムと韓国には多くの類似点があります。夫はもう定年退職しました。私は、学校制服縫製会社で働いています。私には2人の子どもがいます。長子は大学生、末子は小学生です。私の家族は、幸せで安定した生活を送っています」

「私には3人の子どもがいます。子どもたちはみな小学生と幼稚園児です。韓国語が堪能であれば、仕事もすぐにみつかります。平均200万ウォンの月収があります。夫婦二人の収入はあわせて1カ月500万ウォンあり、日常生活に必要な支出を賄っています。地元にある多文化家族支援センター、または在韓国ベトナム大使館にもサポート ホットラインがあり、サポートが必要な場合は電話でアドバイスやサポートを求めることができます」

多くのベトナム人女性は、韓国で暮らしていますが、子どもに母国ベトナムの言語や、歴史、文化などを教えています。釜山で暮らしてから8年も経ったというレ・キム・フォさんは次のように語っています。

「子供に韓国語とベトナム語、ベトナムの文化や歌、子守歌、ホーチミン主席の物語についても教えました。釜山にある多文化家族支援センターは、私たちに韓国生活適応や、家族のコミュニケーション、家族関係の向上、子供の教育などを支援してくれました」

韓国在留ベトナム人コミュニティは、韓国での生活や就労に関する知見を共有するため、様々なグループを結成しています。例えば、ベトナム人婦人会、職業紹介グループ、オンラインショップのグループ、韓国語学習グループなどです。

韓国人であるお父さんとベトナム人であるお母さんの国際結婚家族で生まれたチョン・チュンジョンさんは次のように語っています。

「釜山に住むベトナム人の数は多いです。彼らは、活発に活動しており、社会活動に積極的に参加しています。ベトナム人コミュニティは、韓国社会に早く適応しており、生活に困ったとき、互いに助け合ったりします」

韓国で暮らすベトナム人婦人たちは、円満な生活作りに取り組むと同時に、韓国におけるベトナムの文化や国土のPRに貢献しています。

