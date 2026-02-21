電子機器輸出、1450億ドル達成

2024年の電子機器輸出額は1250億ドルを超え、急速な成長トレンドを維持しています。また、外国企業の研究開発（R&D）センターの進出も増加しており、ベトナムは輸出額1450億ドルという目標に向かって邁進しています。

ベトナムの電子機器産業の2024年における輸出額は、2023年を170億ドル上回る約1265億ドルに達しました。今年1月から8月にかけては、パソコン、電子機器製品、部品のグループが最大の輸出品目となり、約700億ドルを記録しました。これは国の輸出総額の中で最も高い品目グループとなっています。この成果を収めるためには、政府の戦略的な方針に加え、各企業の主体的な取り組みがあります。

VNPT郵政通信産業テクノロジー株式会社のチャン・ドゥック・ホア営業担当副社長は、次のように述べています。

（テープ）

「当社は、品質の継続的な改善、生産効率の最適化、特に生産へのデジタル・トランスフォーメーションの適用に絶えず取り組んできました。自動で外装を取り付けたり、ネジを締めたり、レーザー刻印を行ったり、外観を自動で評価するカメラ、製品の機能を自動でテストするロボットなどに投資してきました。今年以降も、依存度を減らすため、自動化への投資やデジタルトランスフォーメーションを推進していく予定です」



一方、ベトナムの電子機器産業への投資は、すでに実施されたり、進行中であったり、今後操業が始まるプロジェクト、さらにはベトナムへの進出を準備しているプロジェクトなど、その勢いを増しています。具体的には、フォックスコン（Foxconn）が5億ドルを投じて2027年5月から本格的な生産・事業を開始する予定や、台湾のペガトロン（Pegatron）グループが2025年から2026年にかけてハイフォン市に5億ドルの投資を計画している第3工場などが挙げられます。これらのプロジェクトは、世界のテクノロジーサプライチェーンにおけるハイテク製品の輸出拠点としてのベトナムの地位を強化し、同分野の年間輸出成長の原動力となっています。

ベトナム電子機器企業協会のドー・ティ・トゥイ・フオン氏は、次のように見解を述べています。



（テープ）

「多くの質の高い外国直接投資（FDI）の電子機器企業や、サプライチェーンの大手企業がベトナムに進出しています。これは、ベトナム企業がそうした大手企業へのサプライヤーとなる機会を生み出しています。例えば、サムスン（Samsung）は『共栄』を目指して、国内企業の育成プログラムを実施し、ベトナム企業がサプライチェーンに参加する機会を提供しています。これは非常に喜ばしい兆候です。」



しかし、ベトナムの電子機器産業が単なる組立拠点から、より高度な生産国へと移行するためには、まだ多くの課題が残されています。EcomStone社のチャン・クイ・ヒエンCEOは次のように指摘しています。

（テープ）

「政府の方針や法的・税制上の優遇策に加え、この分野の本格的な発展を促すための広範な計画が必要です。ハイテクパークなどの重点地域への投資を集中させるとともに、高等教育機関や研究機関との連携を通じて、高度な技術を持つエンジニアや労働者を育成し、強みを持つ地域での生産と輸出を促進すべきです」

アナリストらによりますと、現在の状況は、ベトナムがサプライチェーンを再構築し、デジタルトランスフォーメーションを推進し、また多くの自由貿易協定（FTA）や越境ECを通じて市場を拡大し、輸出を強化するための好機です。



ドー・ティ・トゥイ・フオン氏は、さらに次のように述べています。

（テープ）

「企業は輸出市場を多様化し、ベトナム政府が署名した約70カ国との17の次世代FTAを最大限に活用する必要があります。これはベトナムにとって一つの強みです。また、北欧、南米、中東、アフリカといったニッチ市場が多数存在することも、もう一つの強みです。そして、企業は世界最大の人口規模を持つインドのような、新たな潜在市場を研究すべきです。新たな市場への投資とブランド構築のための長期的な戦略を持つことが不可欠です」



ベトナムは、ダイナミックで急速に発展する産業を持つ地域に位置しています。さらに、1億人を超える国内市場と、6億人もの人口を抱えるASEAN域内市場への直接的なアクセス、そして多くの国とのFTAによる広大な国際輸出市場があります。これらは、ベトナムが電子機器輸出を促進し、「世界の工場」から地域のハイテクイノベーションハブへと主体的に変貌を遂げるための好条件となっています。

