開発に向けたあらゆる資金の動員　

2026年第1四半期、ビングループは今年度、ウィーン証券取引所（オーストリア）のMTF市場に上場する最大3億5000万ドルの海外債券を発行する計画を発表しました。期間は5年、利率は年最大5.75％に設定されています。また、BIMグループやサングループも、再生可能エネルギーや観光インフラ、リゾート不動産プロジェクトを対象に、私募債の発行や海外融資を通じて国際的な資金調達を段階的に進めています。

ヒエン総局長(写真: tinnhanhchungkhoan.vn)

こうした傾向は、ベトナムの民間部門が世界の金融市場へと着実に統合を深めていることを示しています。テックコム証券のグエン・ティ・トゥー・ヒエン総局長は次のように分析しています。

(テープ)

「多くの中長期資金、例えば債券保証基金などがベトナムへの投入を待っています。企業にとって、銀行融資や国内債券といった従来の調達手段に固執せず、海外の投資ファンドや保証基金にアクセスすることは、国際市場での地位を向上させ、ガバナンスを新たな次元へと引き上げる機会となります。」

ベトナム経済が安定したマクロ経済と堅調な成長を維持していることは、国際的な資金流入を促す重要な基盤となっています。

マックス・F・シャイヘノスト氏(写真:tapchikinhtetaichinh.vn)

先ごろ、国際格付け大手のムーディーズは、ベトナムの格付け見通しを「安定的」から「ポジティブ」に引き上げ、国債格付けを「Ba2」に据え置きました。これにより、ベトナムはアジア太平洋地域で同社からポジティブな見通しを得た唯一の国となりました。民間資本投資開発組織（VPCA）の創設メンバーであるマックス・F・シャイヘノスト氏は次のように述べています。

(テープ)

「ベトナムは歴史上、最も強力な政策改革の過程にあります。経済専門家やメディアが『ドイモイ2.0』と呼ぶ通り、これらは構造的な改革であり、ベトナムの戦略的産業への投資を呼び込む原動力となっています。」

また、世界的なグリーンファイナンスの潮流も、ベトナムの海外債券市場に大きな可能性をもたらしています。現在、国際投資ファンドはESG（環境・社会・ガバナンス）基準を満たすプロジェクトを優先しています。これは、ベトナム企業が再生可能エネルギーやグリーン交通、気候変動対策などの分野で債券を発行し、資金を調達する好機となっています。

ベトナム政府は、市場を支援するメカニズムの整備も急いでいます。債券（特にグリーンボンドやサステナビリティボンド）の格付けサービスの構築や、担保資産の管理責任に関する規定の標準化を進め、社債市場の専門性と魅力を高めています。

フォン委員長(写真:VGP)

国家証券委員会のヴ・ティ・チャン・フォン委員長は次のように強調しています。

(テープ)

「債券市場については、国家の信用格付けを向上させるための施策を推進しています。これにより、外国人投資家を惹きつけ、企業の資金調達コストを低減させることが狙いです。国家の信用度が向上すれば、ベトナム企業が海外で資金を借り入れる際の金利優遇にもつながり、非常に重要です。」

ベトナム企業がグローバルな舞台へ深く関与するにつれ、透明性とガバナンスへの圧力は、体制改革や財務活動の標準化、競争力の強化を促す強力な推進力となるでしょう。

海外債券の動員は、資金不足を補うだけでなく、ベトナムがグローバルな金融統合を加速させる好機でもあります。効果的な管理と活用がなされれば、これは次なる段階における高成長と持続可能な発展を支える重要な原動力の一つとなるはずです。