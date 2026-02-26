ベトナムの新紀元
選挙に向けた準備が最善の条件で整う
今回の選挙は、二層制地方行政府や行政区画の合併を経て、過去の任期とは異なる新たな背景の中で実施されます。現在までに、各地方での準備作業は重要な法的節目を終え、規定通り円滑に進行しています。
全人民の投票日に向けた万全の態勢
各地方では、各級選挙委員会は規定に基づき設置され、詳細な計画のもとで「適切な人材に適切な業務」が割り当てられ、すべての工程が法律に則って進められています。
人事案については「要の中の要」と位置づけられ、各級党委員会、党組織は民主的かつ透明性の高い「3段階の協議」プロセスを経て候補者を準備しました。代表の構成は、各産業、分野、地域間で調和がはかられるよう配慮されています。女性、少数民族出身者、若手、知識人、労働者、農民、実業家、芸術家、宗教関係者などの適切な比率が確保されています。
クアンガイ省ベトナム祖国戦線委員会のイ・ビック・トー副委員長は次のように述べています。
「協議の過程では、候補者の資格と条件を特に重視するとともに、性別、年齢、民族、宗教、社会層のバランスを確保しました。基準と構成を密接に関連付け、代表の質を第一に考えています。また、居住地や勤務先における有権者の信頼を確認するプロセスは、国民の意志を直接反映する重要なチャネルとなっています」
人事面と並行し、各地方では政治的安寧と社会秩序の維持、情報技術の導入、施設整備などの対策が同期的に進められています。
ラムドン省選挙委員会のルー・ヴァン・チュン委員長は次のように述べています。
「ラムドン省人民評議会は選挙活動への経費支援に関する決議を採択しました。各級選挙委員会向けの印鑑の彫刻と交付も迅速に行われ、デジタル署名の導入により、運営や報告業務の効率化を図ってきました」
さらに、国民への広報活動も重点課題の一つです。特に山岳地帯では、横断幕やスローガン、移動宣伝車、集会場での掲示など様々な形式が取られています。
クアンチ省キムフー村キムバン1号集落祖国戦線委員会のカオ・ティエン・タイン委員長は次のように明らかにしました。
「村々の拡声器を通じて、選挙の重要性や国民の権利と責任について周知しています。村の会合でも、選挙の内容やプログラムを詳しく説明し、住民の理解を深めています」
それぞれの票に託される信頼と希望
第16期国会、および各級人民評議会の議員選挙に向けた最終準備が大詰めを迎える中、国民の間でも期待が高まっています。多くの有権者は、自らの意志を代弁する代表者に対し、熱い想いを寄せています。
(テープ)
「道徳と才能を兼ね備え、常に住民に寄り添い、私たちの風習や生活を深く理解してくれる代表者を選びたいです」
(テープ)
「有権者の声を真摯に受け止め、経済社会開発や交通、医療など、地域の切実な課題を解決してくれる代表を選出したいと考えています」
また、今回初めて投票権を手にする若者たちにとって、これは成人としての重要な節目となります。
ハノイ工科大学のチャン・ドゥック・アインさんは次のように語りました。
(テープ)
「当選する代表の方々には、若者の意見に耳を傾け、私たちの生活に直結する実効性のある政策を打ち出してほしいです。若者にとって、それは自分たちの未来そのものです」
(テープ)
2026年3月15日、ベトナムは国を挙げての祝祭の日を迎えます。主体性と責任感を持って進められてきた今回の選挙は、真に「人民の、人民による、人民のための国家」を築く大きな一歩となることが期待されています。
(VOVWORLD)