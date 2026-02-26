選挙に向けた準備が最善の条件で整う

今回の選挙は、二層制地方行政府や行政区画の合併を経て、過去の任期とは異なる新たな背景の中で実施されます。現在までに、各地方での準備作業は重要な法的節目を終え、規定通り円滑に進行しています。



全人民の投票日に向けた万全の態勢



各地方では、各級選挙委員会は規定に基づき設置され、詳細な計画のもとで「適切な人材に適切な業務」が割り当てられ、すべての工程が法律に則って進められています。



人事案については「要の中の要」と位置づけられ、各級党委員会、党組織は民主的かつ透明性の高い「3段階の協議」プロセスを経て候補者を準備しました。代表の構成は、各産業、分野、地域間で調和がはかられるよう配慮されています。女性、少数民族出身者、若手、知識人、労働者、農民、実業家、芸術家、宗教関係者などの適切な比率が確保されています。

クアンガイ省ベトナム祖国戦線委員会のイ・ビック・トー副委員長は次のように述べています。



クアンガイ省にある投票所



「協議の過程では、候補者の資格と条件を特に重視するとともに、性別、年齢、民族、宗教、社会層のバランスを確保しました。基準と構成を密接に関連付け、代表の質を第一に考えています。また、居住地や勤務先における有権者の信頼を確認するプロセスは、国民の意志を直接反映する重要なチャネルとなっています」



人事面と並行し、各地方では政治的安寧と社会秩序の維持、情報技術の導入、施設整備などの対策が同期的に進められています。