選挙における代表性と民主主義の確保

ベトナム共産党の第14回大会が成功裏に終わった直後から、第16期国会議員と各級人民評議会議員選挙の準備は、議員の質向上を最優先事項として、早期かつ体系的に進められてきました。候補者の構成や基準、選定プロセスから選挙活動に至るまで、すべては新任期において、より知性的で専門性が高く、効率的に行動する国会の構築を目指しています。



議員の質向上と民主主義の確保



第16期国会議員選挙の候補者864人の名簿が、全国182の選挙区で公示されています。この名簿の中から、7340万人を超える有権者が500人の議員を選出します。候補者864人のうち、女性は392人で45.37％、少数民族出身者は188人で21.76％、党外者は65人で7.52％となっています。また、大卒以上の学歴所有者が68.63％を占め、初めて立候補する人は70.83％、地方からの推薦を受けた人は74.42％に上ります。これらの数字は、第16期国会の幅広い代表性を確保しようとする努力を反映しています。



ハノイ市ベトナム祖国戦線委員会のブイ・フエン・マイ委員長は次のように述べています。

（テープ）

「国会議員候補者の構成や成分は、各業界、各層、各地域、そして各民族の代表性を確保しています。特に、女性や少数民族といった社会的に弱い立場にあるグループの代表性も守られており、真に優れた候補者を選び出せるようになっています」



構成と並んで重要なのが選定プロセスです。3回にわたる協議や、居住地・勤務先での有権者の意見聴取、厳格な書類審査を通じて、入念な絞り込みが行われました。その目的は、単に数や構成を合わせるだけでなく、道徳心、能力、知性、責任感を備え、共通の利益のために行動できる高い基準を満たす人物を選び出すことにあります。



国家選挙委員会事務局のタ・ティ・イエン副局長は、次のように強調しました。

（テープ）

「候補者の絞り込みと推薦は、規定に基づき慎重かつ厳格に行われました。トー・ラム党書記長が強調されたように、規定の人数と構成を確保しつつ、議員の質を第一に考えるという目標を追求しています」



信頼の票



3月15日は単なる民主主義の祭典であるだけでなく、有権者一人ひとりが権利と責任を行使し、国家の最高権力機関において自らを代表するにふさわしい人物を選ぶ日です。



国の新たな発展段階は高い要求を突きつけており、新期国会議員への期待も高まっています。

グエン・ヴィエット・チュック博士は次のように述べています。

（テープ）

「私たちは2045年までに先進国になるという民族の願いを実現する時期にあります。そのため、国会議員にはより優れた資質と才能、そして奉仕への情熱が求められます。国民は選挙における自らの責任と権利を深く理解しており、今回の選挙は特別なものとなるでしょう」

