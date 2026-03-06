貿易促進に向けた新戦略の策定

ベトナム繊維協会のチュオン・ヴァン・カム副会長兼理事長は次のように述べています。

(テープ)

「2026年も引き続き貿易促進局からの支援と環境整備を受けることを期待しています。輸出において受動的にならないよう、早期の計画策定が必要です。また、貿易促進スキルの研修を継続し、各国の通商代表部との定期的な情報交換を維持していくべきです。これは企業にとって非常に効果的であり、高い関心が寄せられている課題です」



商工省の「2026～2030年期貿易促進活動計画」では、持続可能な輸出効率の向上、規模と質の両面での輸出構造の転換、および輸出総額に占める加工・製造業の割合の拡大を目指しています。さらに、国家ブランドおよび品目別ブランドを強力に発展させ、「信頼、持続可能、スマート」な製品としての国家イメージを構築することも求められています。

