焦点
議員の質と国家の実行力
べトナムが体制の整備や国家管理の効率化、そしてデジタル化の推進といった高い要求が求められる新しい発展段階に入る中で、国民から選ばれた代表機関の役割はかつてないほど重要になっています。
議員の質は、個人の知名度や役職だけでなく、政治的な信念、政策を考える力、そして国家の大きな決定に関わる能力によって評価されます。
有権者の声を届ける代表として
デジタル経済やグリーン転換、科学技術、社会保障といった新しい課題が法整備に高い能力を求める中、議員の役割はさらに重くなっています。国民の代表としての役割を果たすためには、強い信念だけでなく、社会の現実を捉える力や現代的な政策思考が必要です。人々の暮らしや思いを深く理解してこそ、有権者が関心を持つ問題を正確に捉え、法律の整備に効果的に貢献できるのです。
議場においては、立法、監視、そして国家の重要事項を決定する能力が、すべての議員に求められる核心的な要素となります。
最高人民裁判所のチャン・ヴァン・ドォ元副長官は次のように述べています。
「候補者のことをよく知り、主体的に投票することが大切です。まずは法律を作るため、次に国の最も重要な問題を話し合い決定するため、そして社会のあらゆる分野をしっかりと監視できる能力があるかどうかを見極めなければなりません」
また、国家の政策立案の視点から、元国会経済委員会副委員長のグエン・ヴァン・フック氏は次のように述べています。（テープ）
「国会の役割として国家の問題を決定する際、議員の政治的な見識は非常に重要です。経済、財務、法律の制定、科学技術、環境、そして文化や教育などに関わる大きな問題を判断できる専門的な知識が求められます」
実行への責任
選挙は単なる政治行事ではなく、有権者が国家権力機関における自らの代表として、本当にふさわしい人を選ぶ時でもあります。選挙活動の中で候補者が掲げる「行動計画」は、有権者がその人の能力や約束の重さを判断する重要な基準となります。
ハノイ市ロンビエン地区在住の有権者、グエン・ヴァン・チンさんは次のように話しています。
「候補者の行動計画は、私たちが選ぶ際の手がかりになります。また、当選した後にその約束がどのように実行されるかを監視するための土台にもなります。これは非常に重要なことです」
有権者との対話の中で、多くの候補者は議場での活動と地域の発展を結びつける責任を強調しています。
ハノイ市党委員会のグエン・ズイ・ゴック委員長は次のように述べました。
「経済社会を発展させ、文化、医療、教育、そして人々の生活の質を絶えず高めていかなければなりません。ハノイを『文明・現代・幸福』を兼ね備えた、誰もが住みたくなる、そして全国の中枢と呼ぶにふさわしい場所にすることに貢献します」
また、ダナン市で行われた候補者と有権者との接触会議において、党中央書記局のチャン・カム・トゥ常務は次のように決意を語りました。
「もし当選させていただけるなら、私は常に地域の状況に目を配り、ダナン市の発展のために具体的で実現可能な解決策を提案することを約束します。市と国会や政府をつなぐ架け橋となり、地域の困難や課題を解決するために尽力します」
今回の選挙は、ベトナムが大きな目標と志を持って新しい段階へと踏み出す中で行われます。次の任期で決まる政策は、社会経済のあらゆる分野に広く影響を与えます。そのため、有権者の一票は、国家組織の実行力への期待そのものと言えます。
志と能力を兼ね備えた人が選ばれることで、国の発展を支える正しい決断が下されることが期待されています。
(VOVWORLD)