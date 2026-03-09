職業教育改革に貢献したファム・スアン・カーン博士

2009年初頭、ハノイ工業大学の電子工学科長を務めていたカーン先生は、ハノイ市人民委員会から、首都圏向けの質の高い人材育成を目的とした公立教育施設の設立への参加を招待されました。それがハノイハイテク短期大学であり、カーン先生は初代学長に任命されました。カーン先生の見解では、生産と結びつかない、企業のニーズを理解しない訓練では、輩出される人材は競争力を持ち得ないということです。



「ハノイハイテク短期大学は設立当初から企業との緊密な連携を構築してきました。企業は学生の募集段階から協力し、学校と共にカリキュラムの策定、訓練の実施、そして学生が企業内で学びながら生産活動に参加する場の提供を行いました。卒業時には、学生はそのまま企業の社員になることから、入学した時点で学習者は企業の労働者となり、企業から給与と訓練費用の全額が支払われました。これは現在、ベトナムで最も優れた典型的な協力関係と言えるでしょう」



現在、同校は、AI=人工知能、半導体チップ設計、スマートエネルギー、循環経済、産業ロジスティクス、高速鉄道技術など、デジタルトランスフォーメーションとグリーントランスフォーメーションの時代におけるハノイ市とベトナム全国の発展方向性に合致した、先駆的な46の職業・専門分野を短期大学、専門学校、初級の3つのレベルで提供しています。

カーン先生は次のように述べています。

(テープ)

「ハイテク技術は、当校の発展だけでなく、産業界全体の発展の未来でもあります。そのため、本校は、高い専門技術を持ちながらも、特にハノイ市および北部主要経済圏が関心を寄せる産業分野の発展に対応できる能力、規律、そしてハイテク分野のスキルを持つ人材育成に注力しています」

現在、ハノイハイテク短期大学は国内外の400あまりの企業協会および企業と協力協定を締結しています。例えば、韓国の7大財閥の一つであるハンファグループ向けに800人の学生を訓練するプログラムや、ベトテル、タインロン、フンティンなどの企業向けに1000人以上の学生を訓練するプログラムが挙げられます。これらの訓練契約により、学生は早い段階で実際の労働環境に触れ、専門スキルと職業倫理を磨くことができています。卒業後の就職率は常に95％を超えています。

ハノイハイテク短期大学の学生が 「全国スタートアップデー」に参加、受賞

MBテック・ベトナムのブイ・トゥ・フオン副社長は、次のように述べています。

(テープ)

「ハノイハイテク短期大学は現在、採用担当者から注目を集めています。ここの学生は卒業後、専門知識がしっかりしているだけでなく、各種スキルにも優れています。企業が学校と連携することで、専門家と最新の機械設備を提供し、訓練プロセス全体で学生の費用の70〜100％を支援しています。一方、我々企業は、高いスキルと技術を持つ労働力を確保することができます」

同校は、訓練の質の向上と、大手企業・グループとの協力拡大に加え、技能五輪全国大会や全国教育訓練機器コンペティションの常設会場ともなっています。また、ASEAN技能競技大会（ASEAN Skills）や世界技能競技大会（WorldSkills Competition）にも積極的に参加しており、カーン学長の熱心かつ科学的な指導の下、学生たちはASEAN技能競技大会で多数の金・銀・銅メダルを獲得し、世界技能競技大会では国際優秀技能賞を受賞しています。

初期卒業生の一人であるホアン・ビンさんは次のように語っています。

（テープ）

「私は学校の第一期生の一人です。学長から電子工学分野で直接、熱心な指導を受けました。学長の授業を通して、私はこの分野への理解を深め、今ではフンイエン省の工業団地でチーフエンジニアとして働いています」



教育の質をさらに高めるため、ファム・スアン・カーン先生は科学研究にも多くの時間を費やしています。彼は、省庁レベルの多くのプロジェクトの責任者を務め、市レベルや学校レベルの多くの革新的研究テーマを主導し、訓練に高い効果をもたらす教育設備のモデルを自ら研究・製作しています。



ハノイハイテク短期大学のレ・ザイン・クアン副学長は、次のように述べています。

（テープ）

「カーン学長は、非常にダイナミックな先生です。高い専門性を持っているだけでなく、学校の発展に対する考え方も非常に優れています」

約40年にわたる教育への献身、熱意、創造性、そして絶え間ない革新が認められ、カーン博士は、国家主席より二等および三等労働勲章を授与され、首相からは2025年の「全国模範戦士」の称号を授与されています。

