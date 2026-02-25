緑の階級章をつけた「デジタル教師」：国境地域のデジタル化を支援

ライチャウ省のマ・ルー・タン検問所に近い国境地域では、現在も携帯電話の電波やインターネットが十分に届かない場所があります。そのため、特に山間部の集落に点在して暮らす少数民族の人々にとって、情報の入手やデジタルサービスの利用は大きな困難となっています。



フンペン集落に住むリ・ミン・ビンさんは、以前はスマートフォンの使い方が分かりませんでした。連絡を取ったり情報を得たりするたびに、わざわざ村の中心部まで移動しなければなりませんでした。そのため、子供たちの学習や生産活動、生活情報の収集にも制限がありました。

(テープ)

「以前は、電話をかけたり受けたりしかできませんでした。何かあれば人に聞きに行くしかありませんでした。今は国境警備隊の隊員たちに教えてもらい、自分でスマートフォンを利用して、情報を調べられるようになりました」

ビンさんをはじめとする住民たちの変化は、マ・ルー・タン国境警備隊によるデジタル技術支援活動から生まれました。決まった教室や教材はなく、指導は夜間や農閑期に住民の自宅で直接行われます。

指導にあたっているチェオ・タン・チュウ中尉は、かつて住民の識字教育に積極的に取り組んでいた一人です。住民が読み書きを習得した今、彼はスマートフォンやインターネットの活用を支援する「伴走者」として活動を続けています。

(テープ)

「私たちは村民たちにデジタルトランスフォーメーションの指導を行っていきました。高齢の方の中には技術への適応が難しい場合もありましたが、私たちはスマートフォンの操作を一つひとつ丁寧に、手取り足取り教えることで克服しています」

データ通信のオン・オフ、ビデオ通話、メッセージ送信といった基本操作から、気象情報や農産物価格の検索、オンラインでの行政手続きまで、地元の現況に合わせた具体的な指導が行われています。国境地域へのデジタル技術の普及は、機器の操作スキルを向上させるだけでなく、住民の意識を変え、公式な情報へのアクセスを可能にすることで、生産活動や生活の向上に寄与しています。

フォントー村在住のタン・ティ・ヒエンさんは次のように述べています。

(テープ)

「以前は、集落から役場まで非常に遠く、連絡を取るのも大変でした。今は国境警備隊の方々のおかげで、チャットアプリ『Zalo』を使って役場にメッセージを送れるようになりました。用事がある際も、わざわざ山を降りて役場まで行く必要がなくなりました」



ライチャウ省マ・ルー・タン国境地域にある集落において、今日、「緑の階級章」をつけた兵士の姿は、国境を守る守護者であると同時に、知識と技術を人々に届けるパートナーとなっています。草の根の活動から広がるデジタルトランスフォーメーションは、国境地域と都市部との格差を確実に縮めています。

(VOVWORLD)