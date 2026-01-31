第14回党大会の決定に全幅の信頼を寄せる

住民は、大会で採択された戦略的な決定に全幅の信頼を寄せており、それらが国を新たな発展の時代へと導き、繁栄と豊かさをもたらすと確信しています。

今大会は、国の建設と発展事業に新たな方向性を切り開き、新たな段階において実践的な要求と全国民の期待に応えるものとして評価されています。ハノイ市友好組織連合会の副会長を務めるカン・ヴィエット・アイン博士は、次のように語りました。



「私は、党の指導に大きな信頼を寄せています。我々は国際社会への統合を進め、工業化の発展を強力に推進するとともに、民族の力を活かすための優遇政策を打ち出し、あらゆる階層の国民を団結させて国づくりを進め、高所得の先進国となるという目標の達成を目指しています」

（写真：daihoidangtoanquoc.vn）

ハノイ市カウザイ区在住のチャン・トゥイ・チーさんとチュオン・レー・ナさんは、次のように語っています。

（テープ）

「平和の中で生まれ育ち、40年にわたるドイモイ刷新による大きな成果を享受してきた今日の若い世代として、私は党と国に対する自らの責任をこれまで以上に強く認識しています。大会で採択された方向性や重要な決定に深い信頼を寄せています。同時に、若い世代が引き続き知識を磨き、科学技術を主体的に担い、国の発展に実質的に貢献していくことを確信しています」



（テープ）

「第14回大会で掲げられた数多くの目標の中で、私は特に、今後の時期における二桁の経済成長という目標に強い印象を受けました。意志と努力、そして総合的な力をもって、私たち、ベトナムは必ずこの目標を達成できると信じています」

ベトナムの声放送局をはじめ様々なマスメディアを通じて大会を見守り、北部ラオカイ省の国境地域に住む各少数民族の人々は、大会の路線や決定を高く評価するとともに、大会決議を一日も早く現実のものとし、国が新たな発展の時代へ力強く進んでいくために、力を合わせて貢献したいと願っています。

ラオカイ省イエンビン村在住のダオ・ティ・ゴック・ランさんは、次のように述べています。

（テープ）

「大会は、国の発展に関する戦略的ビジョンを引き続き確認し、さらに深化させるとともに、制約や不十分な点にも正面から向き合い、力強く、総合的で実行可能な刷新のための決定を打ち出しています。新たな発展段階において、単なる経済成長にとどまらず、発展の質の向上、社会的進歩と公平の確保、文化と人間を基盤とする土台の強化、そして長期的かつ持続可能な発展を促進しなければなりません」

海上リグ「DK1」で任務に就く幹部・兵士たちは、第14回党大会で採択された方向性や戦略的目標に全幅の信頼を寄せるとともに、国の海洋・島嶼の主権を断固として守り抜く決意を表明しています。

海上リグ「DK1」の若い兵士のグエン・ザー・ヒエウさんは、次のように語っています。

「党と国家の指導の下、我が国は顕著な成果を伴う新たな時代へと踏み出すと信じています。私たち海軍の兵士は、常に揺るぎない信念と決意をもって、祖国の海洋・島嶼の主権、そして南部大陸棚を断固として守り抜きます」

第14回ベトナム共産党全国代表大会の成功と、そこで示された正しい決定は、国を新たな発展段階へと導き、繁栄と豊かさを実現し、すべては人民の幸福のために尽くされるものです。

(VOVWORLD)