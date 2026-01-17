第14回党大会と全国的な祝賀の動き

全国の人々は、第14回党大会を、国の発展における特別に重要な節目として見つめています。

ベトナム共産党第14回全国代表大会を前に、全国各地で大会を祝う活発な取り組みが進められています。街路の装飾や、文化的な生活様式づくりの推進、全人民大団結の強化などを通じ、各地では、国の新たな発展段階への強い期待と確信が広がっています。

この時期、首都ハノイの街並みは、党旗や国旗の赤を基調とした装いに一新されました。第14回党大会を祝うパネルやポスター、花壇や植栽が調和よく配置され、大会期間中も首都の景観が美しく保たれるよう、随時更新されています。大会を祝う雰囲気は、路地や家庭にまで広がり、国家にとって特別に重要な政治行事に対する市民の誇りと信頼を映し出しています。

ハノイ市文化・スポーツ局のファム・トゥアン・ロン局長は、次のように述べています。

「第14回党大会の開催を控え、ハノイ市では視覚的な装飾や広報活動を集中的に進めてきました。国家会議センターへ向かう主要道路をはじめ、市内126の地区、村の中心部、主要幹線道路に至るまで装飾を施し、準備はすでに完了しています」

これまでの大きな成果と適切な政策判断を踏まえ、首都の市民の間では、第14回党大会が成功裏に開催され、国をより豊かで力強い方向へ導く重要な方針が示されることへの期待が高まっています。ハノイの住民の声をお聞きください。

「ハノイ市は大会準備をとても丁寧に進めていると感じます。スローガンやパネル、国旗や党旗を見るたびに、気持ちが高揚します。若者として、この雰囲気の中で生活できることを誇りに思います。国が新たなスタートを切る瞬間に立ち会えて光栄です」

「これほど国民が党大会に関心を寄せているのは、かつてなかったことです。今回の大会は、民族が飛躍する新たな時代の始まりだと思います。経済の発展と安全、平和な国づくりのため、徳と才能、能力を備えた人材が選ばれることを願っています」

全国が党大会に向けて気持ちを一つにする中、中部高原地帯ダクラク省の少数民族の村々でも、文化的な生活様式の構築や環境美化、民族大団結の強化に向けた活動が活発に行われています。ダクラク省ブオンドン村、ドラン・フォック集落の青年同盟書記、フリー・アー・クヌルさんは、次のように語りました。

「私たちは村の清掃活動を行い、大会を祝うための呼びかけを進めています。党大会を通じて、国境地域の若者が起業し、家庭や村の経済を発展させるための支援策が示されることを期待しています」

