焦点
第１６期国会議員選挙と２０２６～２０３１年任期の各級人民評議会議員選挙の実施は、「象徴的民主主義」という主張を明確に否定した。
第１６期国会議員選挙および２０２６～２０３１年任期の各級人民評議会議員選挙について報道の中で、一部の欧米のメディアや組織は、これを単なる「象徴的民主主義」にすぎないと性急に主張した。このような見解は、偏った視点であり、実際的根拠を欠き、ベトナムにおける社会主義的民主主義の本質や運営過程を正しく反映していない。
１．「象徴的民主主義」とは、選挙や議会、憲法などの制度が形だけ存在し、実際の権限を持たず、国民の意思を反映しない体制を指す。主な特徴は、候補者間の実質的な競争の欠如、閉鎖的で強制的な選抜過程、当選者が有権者に対して責任を負わないことである。
この枠組みで見れば、わが国で行われた最近の選挙の実際と客観的に照らし合わせると、「象徴的民主主義」という評価はまったく当てはまらないことが分かる。実際には、候補者の選定や推薦は上からの一方的な押し付けではなく、多段階、多くのプロセスを通じて、多くの主体が参加し、厳密さと民主性が確保されている。
国会議員や人民評議会議員の候補者は、恣意的に選ばれたり、主観的な意思で押し付けられるものではなく、法律の規定や権限ある機関の指導に基づく厳格な基準・条件を満たさなければならない。
この過程における党の指導の役割は、政治的方向性、幹部の基準、代表者の質を保証するためであり、決して有権者に代わって決定するものではない。党は、国民の利益を代表できる徳と才能を備えた人物を選ぶことを確保するために指導するのである。もし候補者が要件を満たさず、多数の有権者から信任を得られず、祖国戦線の協議を通過できなければ、正式な候補者になることはできない。これは自然な排除の仕組みであり、個人の押し付けではなく集団の意思を反映している。これこそが実質的で力強い民主主義の表れである。
２．わが国の国会議員選挙や各級人民評議会議員選挙の重要な特徴の一つは、普通選挙・平等選挙・直接選挙・秘密投票の原則である。各有権者は、候補者リストの中から誰を選ぶか、あるいは誰も選ばないかを自由に決める権利を持つ。
有権者に特定の人物への投票を強制する仕組みは存在しない。「誰を外し、誰を選ぶか」は、完全に国民一人ひとりの認識、責任、関心度に委ねられている。実際には、地方や機関の指導的立場にある人物であっても、十分な信任票を得られず当選しないケースが少なくない。したがって、結果が「事前に決められている」とする見方では、協議の段階で候補者が排除されたり、投票日に落選したりする現実を説明することはできない。
実質的な民主主義と形式的な民主主義を区別する重要な要素の一つは、代表者の責任メカニズムである。ベトナムでは、国会議員や人民評議会議員は国家権力機関に参加するだけでなく、有権者による直接的な監督も受ける。任務を果たさず、法律や倫理に違反した代表者は、懲戒処分を受けるだけでなく、解任や刑事責任を問われる可能性もある。
過去数年間の現実はそれを明確に示している。国会議員や各級人民評議会議員の中には、地方で高い地位を持つ人物であっても、違反により懲戒処分を受けたり、免職されたり、起訴された例が少なくない。
これは、代表者の権限が「侵すことのできない特権」ではなく、責任と法および国民による監督と結びついていることを示している。これこそが高度な民主主義の表れである。
３．客観的に見れば、各国はそれぞれの歴史的・政治的・文化的条件に応じた民主主義のモデルを持っている。ベトナムでは、民主主義は「党の指導、国家の管理、人民が主人」という仕組みを通じて実現されている。その中で、党は発展の方向性を保証し、政治的安定を維持するために指導し、国家は法律によって管理し、国民は選挙や監督、政策決定への参加を通じて主人公としての権利を行使している。
ベトナムの選挙は「象徴的民主主義」にすぎないとする評価は、多くの場合、ある民主主義モデルの基準を別のモデルに押し付けたり、実際の情報を欠いた偏見的で短絡的な見方から生じていると言える。
社会主義的民主主義を十分に理解するためには、一人ひとりが主体的に学び、深く認識することが必要である。それによって、わが国の制度の優位性への信頼と誇りを強めるだけでなく、その民主主義をさらに力強くするために積極的に参加し、実質的に貢献することができる。その中でも、第１６期国会議員選挙および２０２６～２０３１年任期の各級人民評議会議員選挙の全面的な成功は、社会主義的民主主義の力を最も生き生きと、そして実質的に示すものとなった。