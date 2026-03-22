第１６期国会議員選挙と２０２６～２０３１年任期の各級人民評議会議員選挙の実施は、「象徴的民主主義」という主張を明確に否定した。

この枠組みで見れば、わが国で行われた最近の選挙の実際と客観的に照らし合わせると、「象徴的民主主義」という評価はまったく当てはまらないことが分かる。実際には、候補者の選定や推薦は上からの一方的な押し付けではなく、多段階、多くのプロセスを通じて、多くの主体が参加し、厳密さと民主性が確保されている。

国会議員や人民評議会議員の候補者は、恣意的に選ばれたり、主観的な意思で押し付けられるものではなく、法律の規定や権限ある機関の指導に基づく厳格な基準・条件を満たさなければならない。

この過程における党の指導の役割は、政治的方向性、幹部の基準、代表者の質を保証するためであり、決して有権者に代わって決定するものではない。党は、国民の利益を代表できる徳と才能を備えた人物を選ぶことを確保するために指導するのである。もし候補者が要件を満たさず、多数の有権者から信任を得られず、祖国戦線の協議を通過できなければ、正式な候補者になることはできない。これは自然な排除の仕組みであり、個人の押し付けではなく集団の意思を反映している。これこそが実質的で力強い民主主義の表れである。



２．わが国の国会議員選挙や各級人民評議会議員選挙の重要な特徴の一つは、普通選挙・平等選挙・直接選挙・秘密投票の原則である。各有権者は、候補者リストの中から誰を選ぶか、あるいは誰も選ばないかを自由に決める権利を持つ。