第１４回党大会：日本の専門家「ベトナムは地域の『創造的パートナー』へと転換しつつある」

ベトナムが第１４回ベトナム共産党全国代表大会に向けて精力的に準備を進めている中、大会に提出される文書の草案は、国内だけでなく国際的な学術界からも広く関心を集めている。



大阪大学の清水正樹教授

撮影：ファム・トゥアン－ベトナム通信社

今回の草案文書がベトナムの発展の道筋にとってどのような新たな点や戦略的意義を持つのかを明らかにするため、ベトナム通信社の在日記者が、大阪大学の清水正樹教授と意見交換を行った。



記者：第１４回党大会の文献案と第１４回党大会の文献案の間で、特に社会経済発展の方向性において、最も顕著な革新点はどこにあるとお考えでしょうか。

清水正樹教授：私の観察では、第１３回党大会が２０４５年に向けた長期ビジョンを提示する『始動』の性質を持っていたのに対し、第１４回党大会の文献案は、より『飛躍』と緊急性を帯びていると感じます。最も顕著な点は、ベトナムが『新たな時代』、つまり民族が飛躍する時代に入ったと定義していることです。社会経済面では、『急速な成長』から『質の高い成長』への明確なシフトが見て取れます。特に、生産力を解放するための突破口として、制度の完成によるボトルネックの解消を重視している点が印象的です。

記者：今回の文献案では、イノベーション、グリーン経済、デジタルトランスフォーメーションがより強調されていますが、これらの方向性はベトナムの長期的な発展戦略にどのような影響を与えるとお考えですか。

清水正樹教授：これら３つの柱（イノベーション、グリーン経済、DX）の強調は、ベトナムが『中所得国の罠』のリスクを明確に認識し、成長モデルの転換を決意したことを示しています。以前のベトナムの強みは安価な労働力と資源でしたが、新しい長期戦略においては『知恵』と『データ』こそが最も重要な資源となります。この方向性は、ベトナムが単なる加工・組み立ての段階に留まらず、グローバルバリューチェーンにより深く参入するために不可欠です。ただし、最大の課題は、これらの要求に応えうる人材育成のスピードになるでしょう。

会議で発表する 中澤勝則氏 ― 日本貿易振興機構（JETRO）執行副会長 。

撮影：グエン・トゥエン－ベトナム通信社

記者：文献案では、独立・自主、外交の多国間化・多様化の方針が引き続き強調されています。今回の更新点は、地域および国際構造におけるベトナムの役割をどのように示しているとお考えでしょうか。