芸術

第１４回党大会に向ける演劇舞台

第１４回党全国代表大会を祝うために、各劇場は一斉に特色ある芸術活動を開催し、無料で人民に奉仕する公演を行っています。

Sân khấu kịch hướng tới Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 1.

Sân khấu kịch hướng tới Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 3.

Sân khấu kịch hướng tới Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 4.

 

 

画家ホン・ヴァン　羊毛を絵画の世界に取り入れる

視覚芸術において、素材は常にスタイルや価値を形づくる重要な要素です。油絵具が古典派と結びつき、アクリルが現代的な息吹をもたらすのに対し、画家ホン・ヴァンは独自の道を選びました。それは、本来織物にしか用いられることのない羊毛を、独創的な絵画作品を通して絵画言語へと昇華させることです。
