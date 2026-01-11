Vietnamese
第１４回党大会に向ける演劇舞台
11/01/2026
第１４回党全国代表大会を祝うために、各劇場は一斉に特色ある芸術活動を開催し、無料で人民に奉仕する公演を行っています。
画家ホン・ヴァン 羊毛を絵画の世界に取り入れる
27/12/2025
芸術
視覚芸術において、素材は常にスタイルや価値を形づくる重要な要素です。油絵具が古典派と結びつき、アクリルが現代的な息吹をもたらすのに対し、画家ホン・ヴァンは独自の道を選びました。それは、本来織物にしか用いられることのない羊毛を、独創的な絵画作品を通して絵画言語へと昇華させることです。
アオザイ – 独立後８０年にわたるベトナム文化の「メッセンジャー」
29/08/2025
芸術
展覧会 「プラスチックの時代」: 廃棄物がアートになるとき
30/05/2025
芸術
ウェーサーカ祭２０２５国際音楽芸術の華やかな夜
15/05/2025
芸術
フランスで強い印象を与えた蓮の絵をハノイに展示
26/09/2024
芸術
民族的な色彩を現代の室内装飾に取り入れる
13/08/2024
芸術
グルデブ・シュリ・シュリ・ラヴィ・シャンカール氏と「魂のためのコンサート」
06/08/2024
芸術
