献血 青年月間における若者の美しい行動

この3月に行われている青年月間の活気ある雰囲気の中、全国各地で地元の社会に向けた多くの活動が展開され、青年や若者の参加を集めています。中でも注目されているのが献血運動です。これは責任感や思いやり、そしてベトナムの若者の貢献意欲を示す崇高な行動です。

献血はスローガンにとどまらず、具体的な行動として定着しています。一つ一つの献血が命をつなぐ機会となり、「必要な場所に若者あり、困難な場所に若者あり」という精神の表れです。報道宣伝学院の学生、ザー・アンさんは次のように話しています。



「毎月の献血は、社会により良い価値を広げることにつながります。献血は受ける人だけでなく、自分にとっても良いことです。」

このような素朴でありながら深い考えは、若者の間で広がりつつあります。献血はもはや特別な行為ではなく、現代の若者にとって前向きで人道的なライフスタイルの一部となっています。ハノイ市民のトゥン・レさんも次のように語っています。

「今日の献血は、若者が社会に対して大きな責任を果たす行動だと感じています。」

献血運動は組織やボランティアたちの協力により維持・拡大されています。彼らはこの活動を社会へと広げる重要な“架け橋”となっています。

「ナン・ホン」と銘打った献血イベントの組織委員長クイン・チャンさんは、次のように述べています。

「『暑さにも雨にも負けず、献血の普及に全力で取り組む』という精神で、私たちは決してあきらめず、高い志を持って活動しています。必要とする患者に貴重な血液を届けるため、今後も引き続き呼びかけます。私たちの行動が、多くの命を救い、新たな希望をもたらすと信じています。」

ボランティアの熱意と粘り強さは、献血運動の持続的な発展に大きく寄与しており、青年月間における象徴的な取り組みとなっています。

(VOVWORLD)