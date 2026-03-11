海の国境で行われた特別な投票

海上で任務にあたるベトナム海上警察や漁業監視部隊の隊員にとって、第16期国会議員選挙と2026～2031年任期の各級人民評議会議員選挙は、広い海の上で行われました。隊員一人ひとりの手に投票用紙を届けるため、荒波や強風の中を進む航海が続きました。海から本土へ送られる一票一票には、国民としての権利だけでなく、海を守る意志や責任、そして強い使命感が込められています。

作業チームを乗せた巡視船KN260号は、120海里以上を航行し、最初の投票地点となる海上警察の巡視船6008号に到着しました。ホーチミン市フオックタン地区第10投票区のカオ・フン投票委員長は次のように話しました。

「最初に投票区域へ向かった日は、強い風雨に見舞われました。投票責任者として、まず人員の安全、そして資料や投票箱の安全を確保する必要があり、少し不安もありました。しかし船の指揮官や選挙チームと話し合い、予定通り海上で投票を行うことを決めました。船で移動する人員の選定や資料の運び方、接近する距離など、安全対策を細かく確認したうえで、計画どおり投票を実施しました」

ベトナムの海の国境付近で任務にあたる船では、漁業監視官や海上警察の隊員などおよそ270人が有権者として投票しました。海の上で投票を行ったハ・フック・クアン隊員は、次のように語りました。

「今回の選挙はとても特別で、私にとって軍務の中でも忘れられない思い出になると思います。ベトナムとインドネシアの境界海域で投票するという経験は、自分が任務に全力で貢献していると実感できる瞬間です」

各投票地点では、投票箱が船の甲板や共有スペースに設置されました。広い海の上で自ら投票することで、隊員たちは海と本土とのつながりをより強く感じたといいます。ヴー・ミン・トゥアン隊員はこう話しました。

「現在、私たちは国境付近の海域で違法・無報告・無規制漁業、いわゆるIUU漁業の防止に取り組んでおり、欧州委員会のイエローカード解除を目指しています。私は任務に就いてまだ2日ほどですが、海の上で投票用紙を手にした時、とても幸せな気持ちになりました」

7日間で1,000海里以上を航行したあと、巡視船KN260号は本土へ戻り、この特別な航海を終えました。投票箱は厳重に封印され、海で任務にあたる人々の思いや願い、そして国のさらなる発展への期待とともに、本土へと届けられました。

(VOVWORLD)