経済
民間経済の発展：刷新思考の道のり
間経済の発展は、40年以上にわたるドイモイ（刷新）事業におけるベトナムの経済思考の変化を最も鮮明に反映している要素の一つです。かつては「補完的」なセクターと見なされていた民間経済は、現在、経済成長と国家競争力向上のための「重要な動力」として確立されています。
(テープ)
「民間経済発展に関する政治局決議第68号が採択されてから、我々のような中小企業にも入札に参加する機会が与えられ、サーピースの質で競争できるようになりました。以前、中小企業が入札に参加することはほぼ不可能でしたが、決議第68号の施行後は手続きがより円滑になり、競争入札が可能になりました。国もサービスの質を見て評価してくれるようになっています。」
「民間経済発展に関する政治局決議第68号が採択されてから、我々のような中小企業にも入札に参加する機会が与えられ、サーピースの質で競争できるようになりました。以前、中小企業が入札に参加することはほぼ不可能でしたが、決議第68号の施行後は手続きがより円滑になり、競争入札が可能になりました。国もサービスの質を見て評価してくれるようになっています。」
「土地、行政手続き、融資、科学技術など、企業に影響を与えるあらゆる分野における党と国家の政策を非常に信頼しています。我々のような企業がこうした政策の恩恵を受けることで、それが発展の大きな原動力となります」
こうした実業家たちの声は、民間経済を「発展の最も重要な原動力」と位置づける近年の国家の重要政策に対する、ベトナム経済界全体の期待を反映しています。
第6回党大会で民間経済が多セクター経済の一部として認められて以来、第9回、第10回、第11回大会を経て、社会資源の動員における役割が強化されてきました。そして第12回大会で初めて「重要な原動力」として定義され、第13回大会では「国家経済の最も重要な原動力の一つ」として確固たる地位を築きました。特に決議第68号は認識の突破口となり、成長と持続可能な発展を促進する上での民間経済の中心的な役割を決定づけました。
ヴィン大学シニア講師を務めるグエン・ホン・ハイ博士は次のように述べています。
「今回の思考の刷新は、決議によって民間経済が認められ、高く評価されたという点で、非常に強力かつ断固とした転換です。民間経済は国営経済や、他のすべての経済セクターと同等と見なされ、経済の最も重要な動力として位置づけられました。これは極めて重要なことです。この認識の変化は、まず第一に国家自体の発展のニーズから、第二に地域および世界の情勢の変化から生じたものだと考えています」
現在、複数の大手民間グループが技術をマスターし、かつては国営企業のみが担っていた交通インフラ、エネルギー、物流、製造業、ハイテク分野などへの投資を牽引しています。
民間経済発展研究部会のメンバーであるマイ・ ヒュー・ティン氏は次のように述べています。
「それぞれの業界にはリーダー企業が存在します。彼らは自社が業界のトップであるだけでなく、その業界全体の発展を望んでいます。一社では成し得ないことも、業界ごとにエコシステムを構築することで可能になります。そのエコシステムこそが、中小企業や、超零細企業を結びつけ、業界の発展に寄与する場となるのです。これこそが、毎年、そして長年にわたって二桁の経済成長を期待できる根拠なのです」
2026年から2030年の新たな発展段階に入る中、民間経済の役割は成長を牽引する「最も重要な原動力」として改めて確認されています。ベトナムは2030年までに、地域および世界基準に合致し、グローバル・バリューチェーンに参画する強力な企業集団の育成を目指しています。
(VOVWORLD)