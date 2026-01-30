民間経済の発展：刷新思考の道のり

ハイ博士

間経済の発展は、40年以上にわたるドイモイ（刷新）事業におけるベトナムの経済思考の変化を最も鮮明に反映している要素の一つです。かつては「補完的」なセクターと見なされていた民間経済は、現在、経済成長と国家競争力向上のための「重要な動力」として確立されています。

(テープ)

「民間経済発展に関する政治局決議第68号が採択されてから、我々のような中小企業にも入札に参加する機会が与えられ、サーピースの質で競争できるようになりました。以前、中小企業が入札に参加することはほぼ不可能でしたが、決議第68号の施行後は手続きがより円滑になり、競争入札が可能になりました。国もサービスの質を見て評価してくれるようになっています。」

「土地、行政手続き、融資、科学技術など、企業に影響を与えるあらゆる分野における党と国家の政策を非常に信頼しています。我々のような企業がこうした政策の恩恵を受けることで、それが発展の大きな原動力となります」



こうした実業家たちの声は、民間経済を「発展の最も重要な原動力」と位置づける近年の国家の重要政策に対する、ベトナム経済界全体の期待を反映しています。

