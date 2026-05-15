最南端にあるカマウ省の文化を発信するイベント

会場では、カマウ省ならではの文化や暮らしが色濃く表現され、地元特産品、伝統芸能「ドン・カータイトゥー」の音色、地元の人々の温かなおもてなしが、地域色豊かな祭りの空間を作り出しました。今回のイベントの見どころは、自然や水郷地帯、メラレウカの森の暮らしと結びついた多彩な体験です。森林を駆け抜けるマラソンやウォーキング、三枚板の小舟レース、さらに川に架かる「サル」という竹構造の橋を渡る体験などが行われました。

三枚板の小舟レースの光景（写真：TTXVN）

参加した観光客は、どこまでも広がる緑のメラレウカ林の中を進み、肥沃な土壌を育む川の流れを眺めながら、素朴で魅力的な郷土料理を楽しみ、ベトナムの最南端に暮らす人々の豪放で情に厚い文化に触れることができるようになっています。カマウ省タンタイン地区から訪れたグエン・ティ・ホン・ジエップさんは、次のように話しました。

（テープ）

「私もボートレースに参加しました。昔の思い出がよみがえるような空間でした。ウーミンに戻ってくると、特産のメラレウカの香りに包まれ、本当に胸が高鳴って、まるで20代の頃に戻ったような気持ちになります。」

また、ウーミン・ハー国立公園では、グルメエリアやOCOP＝「一村一品」運動の製品の展示・販売ブース、エコツーリズム体験、ドン・カータイトゥー交流会なども行われました。森のハチミツ、淡水魚料理、発酵魚の鍋料理「ラウマム」、そして南部伝統音楽の音色など、カマウならではの魅力が来場者を楽しませました。ウーミン・ハー国立公園のチャン・コン・ホアン園長は、次のように強調しました。

（テープ）

「このイベントは、エコツーリズムの可能性や地域産品を紹介するだけでなく、交流や経済発展を促進し、伝統文化を守りながら、カマウの魅力を広く発信する機会でもあります。今年の多彩なプログラムを通じて、観光客の皆さまにウーミンの森の暮らしをリアルに体験していただき、自然資源保護への意識も高めていただきたいと考えています。」

「ウーミンの森の香り」と銘打ったイベントは、伝統文化の魅力を広く紹介し、国内外の人々にカマウのイメージを発信する貴重な機会となっています。これと同時に、地域特有のメラレウカ森の生態系保全と結びついたエコツーリズムの発展促進にもつながっています。

[VOVWORLD]