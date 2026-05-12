新たな時代においても民族大団結の力を

ベトナムでは、国家建設・防衛の歴史を通じて、民族大団結が常に国の力の源となり、革命のあらゆる勝利を支えてきました。国際統合が進む新たな時代に入り、民族大団結の力をさらに発揮する重要性は一段と高まっています。こうした中で開かれる今回の大会は、重要な政治行事であるとともに、国の発展に向けて国民の結束を改めて強める機会ともなっています。

民族大団結は国の力の源

民族解放闘争の時代から、現在の国家建設・防衛、刷新政策の推進に至るまで、団結の精神は、世代を超えて受け継がれてきた大切な価値となっています。民族大団結は、ホーチミン主席とベトナム共産党が一貫して掲げてきた重要な理念です。党史研究所の元所長グエン・マイン・ハー氏は、次のように述べました。

「ホー・チ・ミン主席は、『団結、団結、大団結。成功、成功、大成功』という言葉を何度も強調しました。団結は成功につながり、大団結は大きな成功につながるという意味です。党は常に、労働者や農民、知識人の連携を基盤とした祖国戦線の強化重視し、それぞれの時代の革命事業を支えてきました」

現在、ベトナムは新たな発展段階に入り、多くの機会と課題に直面しています。こうした中で、民族大団結は、伝統的な価値にとどまらず、持続可能な発展を支える重要な力となっています。それは、各階層や少数民族、宗教間の結びつきに加え、国内外のベトナム人をつなぐものでもあります。また、党、国家、国民が共通の目標のもとで結束することでもあります。ベトナム・カトリック連帯委員会のチャン・スアン・マイン神父は、次のように述べました。

「私たちカトリック信者は、『神を敬い、祖国を愛する』という言葉を大切にしています。祖国を愛するということは、民族や同胞を助け、支え合うことです。そのため、慈善活動や社会貢献は、信者にとって責任であり、神の意志にも、国民の願いにもかなうものだと考えています」

ベトナム祖国戦線の役割

新たな発展段階において、今回の大会は、祖国戦線が民族大団結の「共通の家」としての役割を担っていることを改めて示すものとなっています。

祖国戦線は、国民各層の力を結集する役割を果たし、党と国家に対する国民の信頼を強めるとともに、国の発展に向けた社会的な共通認識づくりにも取り組んでいます。ベトナム祖国戦線中央委員会のグエン・ビン・ミン事務局長は、地域や住民に密着した活動を重視し、3つの重点改革を掲げていると説明しました。

「今期は3つの重点改革を進めます。1つ目は、制度の整備と、祖国戦線の活動内容や運営方法の大幅な見直しです。特に、地域社会や住民に寄り添う活動を重視します。2つ目は、社会監督や政策提言の質と効果を高めることです。政策の立案から実施まで、祖国戦線が積極的に参画していきます。3つ目は、新たな状況に対応できる専門性と熱意を備えた人材の育成です」

現在、民族大団結は、持続可能な経済発展や社会的公正の実現とも結びついています。また、その精神は、国際社会との連携を深める力にもなっていて、国の発展に必要な資源を呼び込むとともに、ベトナムの国際的な存在感の向上にもつながっています。

新たな時代において民族大団結の力を生かすことは、客観的な必要性であると同時に、長期的な戦略課題でもあります。祖国戦線を中心に、国民が心を一つにすることで、民族大団結はさらに強化され、国の持続的な発展を支える力になると期待されています。

[VOVWORLD]