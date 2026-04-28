土と人の物語――ランソン省に受け継がれるカボチャ餅

材料はシンプル。蒸したカボチャともち米粉を混ぜるだけ。

材料はごく単純です。カボチャともち米粉、それだけです。村の高地に広がる畑で育ったカボチャが自然に熟れ、皮が深い色に変わる頃、村人は収穫します。皮をむいて切り分け、薪火のかまどでじっくりと蒸し上げる。柔らかくなったところを手や木の杵でなめらかにつぶし、もち米粉と丁寧に混ぜ合わせていきます。計量器は使いません。分量の目安は、代々受け継がれた手の感覚と経験だけです。

この村でカボチャ餅作りに長年携わってきたロー・トゥ・フオンさんに話を聞きました。

「カボチャ餅に餡は入れません。蒸したカボチャをもち米粉と混ぜるだけです。カボチャは良いものを選ぶことが大事で、弾力があって粉っぽくないものでないといけません。表面がなめらかな実を選んで、蒸してからよくつぶして、もち米粉と合わせます。甘くしたい場合は砂糖を足すこともできます。伝統的な作り方ではバナナの葉に包んで蒸します。蒸し時間は１時間から１時間半ほどです。」

ヒューリエン村のテイ族の特産品、カボチャ餅

フオンさんが言うように、餡は一切入れません。カボチャそのものの甘みと香りが、この餅の命です。成形した餅はバナナの葉に包んで蒸し上げるか、油を引いたフライパンで焼いて仕上げます。蒸せばしっとりやわらか、焼けば外はこんがり、中はもちもちとした二つの顔を持ちます。

餅が蒸し上がると、カボチャの甘い香りともち米の香りが台所いっぱいに広がります。その香りは食欲をかき立てるだけでなく、村での記憶、過ぎ去った農繁期の日々の記憶を、そっと呼び覚ますと言います。

先日、ハノイからこの村を訪れたグエン・タイン・ダンさんとタイン・ホンさんは、カボチャ餅を初めて口にした感想を次のように語りました。

「とても美味しいです。ハノイのお餅より少し歯ごたえがあって、食べるとカボチャのほのかな甘みと香りが感じられます。甘さがちょうどよくて、とても風味豊かです。」

「最初はハノイのお餅みたいだと思いましたが、食べてみるとカボチャの甘みがあって、砂糖も少し入っているんですね。それに食べても手にまったくくっつかないんです。」

カボチャ餅作りを体験する観光客。

現代の暮らしの中で、多くの伝統料理が姿を消しつつあります。しかしヒューリエン村のカボチャ餅は、村人の日々の食卓で今も大切に作られ続けています。テイ族の人々にとって、この餅は単なる食べ物ではありません。森の大地が与えてくれるものを一切無駄にしない、自然と共に生きる暮らしの知恵の結晶。そして、ランソンの地に息づくテイ族の食文化を伝える、素朴でありながら深みのある一品なのです。

[VOVWORLD]