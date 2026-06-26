国際海洋法裁判所にベトナム初の判事誕生――多国間外交の新たな節目

国連本部での国際海洋法裁判所判事選挙に 臨むベトナム代表団。

ITLOSは、1982年の国連海洋法条約、UNCLOSに基づいて設立された国際司法機関で、海洋紛争の平和的解決と条約の統一的な解釈・適用において、30年にわたり重要な役割を果たしてきました。

今回の当選は、単なる個人的な外交上の成果ではありません。国際法の推進とりわけ海洋法の分野でベトナムが果たしてきた役割と貢献に対する、国際社会からの信任の表れです。駐国連ベトナム常駐代表部のドー・フン・ベト大使は次のように述べました。

（テープ）

「この結果は、長年にわたるベトナムの役割・地位・貢献を国際社会が高く評価していることを示しています。そして1982年の海洋法条約をはじめとする国際法の推進・強化、また紛争解決メカニズム、とりわけ国際海洋法裁判所の役割に対するベトナムへの信頼の表れでもあります。」

グエン・ティ・ラン・アイン准教授・博士

国際統合の長い歩みの中で、ベトナムはこれまで国連国際法委員会、国際海底機構の法律・技術委員会、国連国際商取引法委員会など、多くの多国間の場で実績を積み重ねてきました。こうした積み重ねが、今回の国際的な信任につながったといえます。

外務省のグエン・ミン・ブー常務次官は、今回の結果の意義を次のように語りました。



「これは一個人の立候補にとどまりません。国際問題、とりわけ国際法・海洋法の分野におけるベトナムの信頼性・地位・貢献能力を示すものです。ベトナムが国際社会における責任ある加盟国として役割を発揮するという、党と国家の正しい外交路線の証しでもあります。」

今回の当選はまた、独立・自主・平和・友好・協力を基本とし、対外関係の多角化・多様化と全面的な国際統合を目指すベトナムの外交路線が、正しく、また効果的であることを示すものでもあります。さらに、第14回党大会が掲げた外交ビジョンの具体的な実践という意味も持っています。ベトナムの国際統合は今後、単なる参加から、国際的な基準・規則の形成と実施への積極的な貢献へと転換していきます。グエン・ミン・ブー常務次官は続けます。

グエン・ミン・ブー常務次官



「今後もベトナムは、国際・地域問題における責任ある役割を果たし、法の支配を重んじ、1982年の国連海洋法条約が引き続き『海と海洋の憲章』であり続けるよう、貢献していきます。」

ベトナムが初めてITLOS判事を輩出したことは、ベトナム外交の新たな誇りであるとともに、地域と世界の共通課題において、ベトナムの地位・信頼・能力をさらに発揮していく力強い原動力となるものです。