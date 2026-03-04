国家重点事業の加速 成長へのカギ

年明けから、全国の主要な国家プロジェクトの現場では工事が一段と活発になっています。国家重点事業の指導委員会委員長を務めるファム・ミン・チン首相が相次いで会議や視察を行い、加速は単なる進捗管理ではなく、今後の成長を支える戦略的な課題だと強調しています。

政府のメッセージは明確です。国家の重要事業は、断固とした姿勢で、具体的に、最後まで責任を持って進めるべきだということです。これは技術面の要請にとどまらず、新たな成長の推進力を必要とする経済状況を踏まえた重要な方針です。

断固とした姿勢

3月3日、鉄道分野の国家重点事業に関する第7回会議が開かれ、21の省や市とオンラインで結ばれました。首相は「1日も無駄にせず、1週間も遅らせず、1か月の機会も逃さない。年初は休む時期ではなく、始動し飛躍する時期だ」と述べました。

その前の3月1日と2日には、クアンガイ省、ザライ省、ダクラク省、カインホア省を通る南北高速道路の現場を視察し、次のように指示しました。

（テープ）

「3月中の完成を目指し、総力を挙げて人員を補強してください。投資家の皆さんには、手続きを急ぎ、トンネル工事を仕上げ、今年中に全線を一体として供用できるようにしていただきたい。発注者や施工業者の皆さんも、各工区の進捗をさらに早め、高速道路全体と足並みをそろえて運用できるよう取り組んでいただきたい」

公共投資、とりわけ戦略的なインフラ整備を成長のけん引役と位置づける考え方が改めて示されました。政府の継続的な関与は、企業や投資家の信頼にもつながっています。南北高速道路や環状道路、空港、鉄道などで工事は昼夜を分かたず進められています。

年初から事業を加速させることで、資金の流れが早まり、関連分野へも波及します。クアンガイ区間を担当するチュオンロン社の現場責任者、グエン・マイ・クアン氏は次のように話しました。

「12の作業班を同時に配置しています。契約量のおよそ65％を予定どおり完了させる決意です。用地が確保できている区間は開通を目指します。用地取得が順調なら、今年中の開通も可能です」

一方で、スピードを優先して質を犠牲にすることはないとしています。クアンガイ省の交通事業管理委員会のド・ブー・バオ副委員長は、品質管理や労働安全の基準を厳守すると強調しました。

「いかなる場合も期限だけを追うことはしません。事業の質と、完成後の効果を確保し、無駄や損失を防ぐことが重要です」

インフラは新たな成長の原動力

第1四半期から力強く事業を進めていることは、政府が機を逃さず行動する姿勢を示しています。建設省の報道官、グエン・チ・ドゥック氏は次のように述べました。

（テープ）

「資源を重点的に配分し、投資の分散を避けます。地域を結び、広い効果が期待できる大規模な国家インフラ事業に集中します。同時に、制度や政策を整え、課題を早期に解決します。党や政府の方針が実行の重要な基盤です」

春先の現場の活気からは、全国の重要事業で加速への決意が広がっている様子がうかがえます。2026年は、戦略的インフラを完成させるだけでなく、発展の進め方そのものを高め、新たな時代への飛躍を形にする節目の年となります。

(VOVWORLD)