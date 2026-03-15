国家発展への願望を込める国会議員選挙

ベトナムで今日、第16期国会の議員と、2026年から2031 年の任期を務める各級人民評議会の議員を選ぶ投票が行われていま す。

ベトナムでは5年に一度、国会議員と、 各地方の人民評議会議員を同時に選ぶ大規模な選挙が実施されます 。きょうはその投票日にあたり、全国7000万人を超える有権者 が、朝から各地の投票所に足を運んでいます。

今回の選挙は、ベトナムにとってとりわけ意味の深い、 時代の節目となっています。

ベトナムは1980年代から続く「ドイモイ」、 いわゆる刷新政策のもとで、 めざましい経済成長を遂げてきました。貧困率は大幅に低下し、 国際社会における存在感も着実に高まっています。しかし今、 その次の段階として、成長の質をいかに高めるか、 国際社会の中でいかに競争力を持ち続けるか、 そして国家の統治をいかに効率化するか、 という新たな課題に直面しています。

こうした転換点で行われる選挙だからこそ、「誰を選ぶか」 という問いが、これまで以上に重い意味を持っています。

ベトナム共産党のトー・ラム書記長は、去年11月に開かれた選挙 準備の全国会議で、次のように呼びかけました。

「すべての幹部・党員、そして国民が、 この選挙の意義と重要性をしっかりと認識し、 自分の一票が国の未来を左右する、名誉と責任のある行為だと自覚 できるよう、広く啓発活動を進めていかなければなりません。 そして私たちは、新しい発想を持ち、みずからあえて考え、 あえて発言し、あえて行動し、 そしてあえて責任を担う勇気のある人材を優先して推薦する必要が あります。新たな時代において、 地方と国家の発展を促す政策立案に参画できる、 広い視野と確かな能力を持った代表者を選んでいただきたい」

今年1月に開かれた共産党の第14回大会では、 今後の国家運営の方向性が明確に打ち出されました。

デジタル経済・デジタル社会の推進、 科学技術とイノベーションを基盤とした工業化・近代化の加速、 透明性の高い法治国家の整備、そして国際社会への積極的な参画— —これらは、どれも一朝一夕には実現できない、 中長期的な国家戦略です。

こうした目標を実現するためには、質の高い法律を作り、 政府の活動を適切に監督できる、 強い国会が不可欠だとされています。今回選ばれる議員たちは、 その担い手となります。有権者の一票が、 国の制度や政策の方向性そのものを左右すると言っても、 過言ではありません。

全国各地の投票所では、 有権者たちがそれぞれの思いを胸に一票を投じています。

北部山岳地帯、ライチャウ省の少数民族の集落に暮らすク・ア・ チュさんは、次のように話しました。

「選ばれた議員には、私たちのような少数民族の声に、 もっと耳を傾けてほしい。 住民の正当な意見を党と国家にしっかり届け、 党の方針が私たちの日々の暮らしに反映されることを心から願って います。暮らしがさらに豊かになることを期待しています」

山岳部や離島など交通の不便な地域に住む人々も含め、 すべての有権者が平等に一票を持っています。職業や社会的地位、 経済的な条件に関わらず、その一票の重みはまったく同じです。 首都ハノイの大企業の経営者も、山あいの小さな集落の農家も、 海の彼方の島で漁業を営む人も——きょうだけは、 誰もが対等な一人の主権者として投票所に立っています。

有権者一人ひとりの一票は、国への信頼の表れであり、 全国民が一つにまとまる大団結の力そのものです。そして、 国家の主人公として責任を持って歩もうとする、 国民の意志の表れでもあります。

今回の選挙は、まさに国民一人ひとりの意志が結集し、 国家の力へと変わる場です。迅速かつ持続的に発展する、 強く豊かな国を築きたいという、ベトナム国民共通の願望が、 きょうの一票一票に込められています。

(VOVWORLD)