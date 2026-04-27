制度を整備し、成長の原動力を生み出す

これまでの長年にわたり、ベトナム経済の大きな課題は、資金や労働力、機会の不足ではなく、それらの資源をどのように配分し、活用するかという仕組みにありました。制度が十分に機能しない場合、資源は分散し、効率的に活用されません。このため、法整備や規制緩和、行政手続きの見直し、執行力の強化を通じて、成長の根本的なボトルネックの解消が進められています。

体系的・包括的な改革の推進

改革は個別対応から体系的なアプローチへと転換しています。共産党政治局の一連の重要決議は、民間経済、科学技術、国際統合、エネルギー、医療、教育など幅広い分野を対象としており、分野横断的な制度環境の整備を目指しています。

ビンユニ大学のグエン・ホン・ハイ准教授は次のように述べています。

（テープ）

「これらの決議の大きな特徴は、単なるスローガンではなく、実行を重視している点にあります。国家の発展段階に応じた認識の転換と政策運用が求められており、具体的な行動方針も明確に示されています」

レー・ミン・フン首相 写真:VOV

各決議は国会や政府によって法制度や行動計画として具体化され、各機関の責任も明確化されています。制度の見直し、重複する規制の整理、行政手続きの削減、デジタル化などが進められています。新たに組閣された2026～2031年任期の政府による最初の会議で、レー・ミン・フン首相は次のように強調しました。

（テープ）

「今年の制度改革で最も重要な点の一つは、特殊政策やメカニズムの見直しである。実証的に正しいと確認されたものについては、全国で統一的に適用する必要があります。制度改革とあわせて、行政改革や事業環境の改善、規制の実効性の向上も進めなければなりません」

制度はもはや単なる統制手段ではなく、成長を後押しする基盤へと変化しています。特殊メカニズムを導入したハノイやホーチミンの特別市構想、自由貿易区、国際金融センターなどは、その具体的な例です。

制度は成長の直接的な原動力に

制度そのものは直接的に富を生み出すものではありませんが、経済主体の行動に大きな影響を与えます。透明性と安定性の高い制度はリスクを低減し、投資やイノベーションを促進し、生産性の向上につながります。

ベトナムの制度改革は、長期的な発展目標と一体となって進められています。成長は単なる速度ではなく、グリーン成長、デジタル変革、イノベーションを組み込んだ質の高いものへと転換しています。トー・ラム書記長・国家主席は次のように述べています。

（テープ）

「成長は上からだけでなく下からも生み出され、経済のあらゆる要素の中で実現される必要があります。内なる力を引き出し、インフラや市場、技術、計画と結びつけることで、持続可能な成長の基盤が築かれます」

ベトナムの制度改革は、個別改革からシステム全体の改革へと転換しています。制度は成長の直接的な原動力であり、今回の取り組みは、より高い成長と持続可能性の両立に向けた重要な基盤となっています。

[VOVWORLD]