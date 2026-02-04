人民の心に宿る党、力の源泉

1930年春、ホーチミン主席の当時の名前であるグエン・アイ・クオック指導者は、民族独立を実現し社会主義へ進むには、人民に依拠し、全人民を指導しなければならないと早くも示しています。

根本であり、生命線となる価値

ベトナム共産党は人民と祖国のために誕生しました。あらゆる方針は、人民の独立と幸福への願いに根ざしています。党への信頼は、実際の行動の成果、そして国家機構が人民や企業の正当な権利と利益を真に守り、奉仕しているという事実から生まれています。戦時も平時も、党は常に人民をあらゆる決定の中心であり主体と位置づけてきました。

社会保障、教育、医療の充実、遠隔地での学校建設、自然災害からの復旧支援などは、党の「人民のため」という本質を示す具体例です。北部ハイフォン市党委員会のレ・ティエン・チャウ委員長は次のように述べました。

「党の方針や国家の決定は、常に人民を中心に据えています。人民は政策の目標であり原動力です。政策は人民の正当な権利と利益に資するために策定され、人民の主体性を発揮させるものです」

最も困難な時期にあっても、党は人民の中にあり、人民に守られ、信頼されることで力強く歩んできました。ハノイ市党宣伝教育委員会のホー・クアン・ロイ元委員長は次のように語りました。

「人民の利益こそが党の利益であり、歴史のあらゆる時期を通じた党の目標です。困難と試練の中でも、党が存在し発展できたのは、人民の中にあり、人民に守られ信頼されてきたからです」

新時代における団結の力を高める

第四次産業革命、とりわけAI人工知能や新技術の進展で世界が大きく変化する中、ベトナムは大きなチャンスを目の前にしています。飛躍を実現できなければ、遅れをとるリスクもあります。この道のりにおいて、人民の信頼はかけがえのない財産です。

その信頼を守るため、党は不断の自己刷新と自己是正を続け、腐敗や浪費、不正と断固として闘い、清廉で強固な党を築き、人民との血肉のつながりを一層深めていかなければなりません。人民の信頼こそが、第14回党大会で示された戦略目標を実現する原動力です。人民の声です。

「指導者たちが、わが革命の船をさらに大きな勝利へ導いてくれると信じています」

「今後、国はさらに発展し、人民はその成果を享受できるでしょう。新たな指導部が、党と人民のために尽くしてくれると確信しています」

人民が党を信頼し、党が人民のために尽くすとき、それは国が困難を乗り越える比類なき力となります。2030年までに近代的工業を備えた高中所得の開発途上国へ、2045年までに高所得の先進国へという目標の実現に向けた原動力でもあります。

民族独立と社会主義を結びつける道。それは党とホー・チ・ミン主席が選んだ道です。党の本領と民族大団結の力により、ベトナムは新時代において「豊かな人民、強い国家、民主・公正・文明」という願いを現実のものとしていきます。

(VOVWORLD)