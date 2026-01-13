人形を通して語るアーティスト、ズオン・ヴァン・ホック氏

振付師から転身し、人形芸術に生涯を捧げたアーティスト、ズオン・ヴァン・ホック氏は、一人の演者が人形を操り、対話させ、そして自らも演じるという「一人遣い人形劇」の形式を創り上げました。84歳となった今もなお、彼は人形を介してベトナムの文化的アイデンティティを熱心に語り続けています。

ホック氏は、一人遣い人形劇という形式を確立したパイオニアです。この形式では、一人のアーティストが、人形の操作、対話、そして表現力豊かな物語を語るという複数の役割をすべて担います。彼の作品は、単なる娯楽に留まらず、素朴でありながらも奥深い人生哲学を内包しています。

「私にとって、あの人形たちは我が子同然です。どの子も大切で愛おしい。制作自体は複雑なものではありません。少し手先が器用であれば作ることができます。人形劇を見て人が泣くことは少なく、特に子どもたちは笑います。この基本的な特長をしっかり捉えることができれば、常にユーモラスで、子どもたちに親しみやすい人形を生み出すことができ、それが成功なのです」



アーティストのホック氏の事業における重要な節目は、1994年の全国人形劇フェスティバルに参加し、独演、脚本、演出の3部門すべてで金メダルを獲得しました。この成功により、彼はベトナムの一人遣い人形劇と共に世界に進出しました。以来、彼は45カ国で公演を行い、国内外で数多くの賞を受賞しました。この伝統芸能の力強い生命力と、新しい時代における交流・適応能力の証として、ベトナムの人形劇のイメージを世界各国に広めることに貢献しました。フランス、ロシア、韓国、タイ、ベルギー、ギリシャ、オランダなど、様々な国の観客が、彼の多くの独演作品を熱狂的に受け入れました。

