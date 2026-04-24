人への投資が拓く　持続可能な成長

駐米ベトナム大使が、4月16日に拡張版人的資本指数（HCI+）で最も優れた実績を上げた国としてベトナムを代表して表彰されました。

HCI＋とはどのような指標でしょうか。教育や保健を通じて培われた人的潜在力を測るだけでなく、その潜在力が雇用や所得といった実際の経済成果にどの程度転換されているかも評価する、より包括的な指標です。

評価項目は、教育の質と学習到達度、健康と平均寿命、労働市場への参加能力、そして技術が十分に活かされない場合の人的資本の損失度合い、の４つです。

世界銀行は、教育・雇用・人的資本の活用効率の３分野においてベトナムを高く評価しています。

教育面では、ベトナムは国際的な学力評価で高い成績を維持しており、基礎教育の質が持続的かつ均等に改善されていることが示されています。

雇用面では、非正規労働から生産性の高い正規雇用への移行が着実に進んでいると報告書は記録しています。

そして人的資本の活用効率については、教育・保健への投資を実質的な経済成長に転換する能力が、同程度の所得グループの平均を上回ると評価されています。

この評価は、政府が推進する二つの党政治局決議の成果でもあります。

一つは、国民の健康保護・増進に向けた突破的措置を定めた決議第７２号。もう一つは、２０３０年までの教育・高度人材育成の飛躍的発展を定めた決議第７１号です。

ダオ・ホン・ラン保健大臣

決議第７２号の実施状況について、ダオ・ホン・ラン保健大臣は次のように説明しました。

（テープ）

「保健省は公安省およびベトナム社会保険と連携し、VNeIDアプリ上で３４３０万件の電子健康手帳を展開しました。決議第７２号の重要な課題の一つが、定期健康診断の実施計画の策定です。基本的な医療費の無償化を目指しており、実施に必要な法的根拠はすべて、疾病予防法施行政令に盛り込んでいます。」

国際経済の専門家たちは、今回の成果を教育・保健分野の成果にとどまらず、国家財政管理の巧みさの表れとも見ています。財政投資を実際の経済成長へと転換する能力が国際平均を上回ること、そして訓練向け財政資源と労働市場の実際のニーズを結びつけることに成功していることが、その根拠です。

では、ベトナムはこの結果から何を学ぶべきでしょうか。

専門家たちはいくつかの重要な課題を指摘しています。まず、教育・保健への投資は継続しつつも、重点を「量」から「質」へ、そして労働市場との適合性へと移行させること。

次に、技術・デジタル化・イノベーションといった分野で、経済が本当に必要とするスキルの育成に力を入れること。

そして、企業部門の役割を高めること。企業は単なる雇用の場ではなく、継続的な訓練とイノベーションの場として、人的資本を「活性化」する担い手でもあるからです。

知識と技術への依存が高まる国際競争の中で、人的資本は天然資源に代わり、国家競争力を決定づける要因となりつつあります。

ベトナムがHCI＋の上位グループに入ったことは、人への投資が持続可能な競争優位を生み出せることを示す、力強いメッセージです。時間と一貫した政策を要する険しい道ですが、長期的な効果が高く、リスクも少ない。ベトナムが歩むべき、持続可能な発展への確かな道筋です。

[VOVWORLD]