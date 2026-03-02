ベトナムの職業
ラースエン村：伝統工芸の木彫りの保存開発に取り組む
多くの伝統工芸村が機械化・工業化の流れに押される中、ラースエン村は今なお「手仕事」の価値を堅持しています。図面の作成から粗彫り、細部の彫刻、仕上げに至るまで、熟練の職人が一工程ずつ丹念に手作業で行います。職人の器用な手先によって、無機質な木材が命を吹き込まれ、動植物や風景、人々の姿が精緻に刻まれます。
ニンビン省ヴーズオン村ラースエン村落党委員会のファム・ゴック・トゥアン委員長は次のように明らかにしました。
「ラースエン木彫り工芸村は文様や細部の『線』の美しさを追求しており、機械ではなく職人の手彫りが基本です。例えば、伝統的な寝台や飾り棚の複雑な装飾は、機械では100%不可能です。この卓越した技法こそが村の誇りであり、決して廃れることはありません」
現在、およそ16ヘクタールに及ぶ工業団地には約30社の企業とおよそ1000の生産工場が集まり、約5000人の雇用を創出しています。国道10号線沿いには数百の店舗やショールームが並ぶ活気ある「工芸通り」が形成されています。木工製品は国内のみならず、中国、タイ、日本、そして欧州諸国にも輸出されています。
ラースエン・ヴァン株式会社の ズオン・ヴァン・ヒエン社長は次のように述べています。
「交通インフラが整備されたことで、国内外から多くのお客様が訪れるようになりました。現在はブランド化を推進しており、高品質な製品を世界に広めていきたいと考えています」
また、ラースエン村は生産拠点としてだけでなく、観光地としても注目を集めています。観光客は職人の技を間近で見学し、地元の長い歴史と文化を肌で感じることができます。
「多くの木彫り村を回りましたが、ラースエンの製品には独特の魅力があります。竹を模した家具や古木の根を活かした造形、精巧な龍の彫刻など、他にはない個性を感じます」
地元行政当局は現在、デジタル技術を活用したブランドPRや、展示会への出展、さらには「体験型観光」を組み合わせたモデルの構築に力を入れています。
(VOVWORLD)
「デジタルトランスフォーメーションを推進した上で、木工製品をPRする方針です。観光客がニンビン省の主要な観光地へ向かう際、この村に立ち寄り、見学やショッピングを楽しめるような観光ツアーの開設を進めています」