ラースエン村：伝統工芸の木彫りの保存開発に取り組む

多くの伝統工芸村が機械化・工業化の流れに押される中、ラースエン村は今なお「手仕事」の価値を堅持しています。図面の作成から粗彫り、細部の彫刻、仕上げに至るまで、熟練の職人が一工程ずつ丹念に手作業で行います。職人の器用な手先によって、無機質な木材が命を吹き込まれ、動植物や風景、人々の姿が精緻に刻まれます。

ニンビン省ヴーズオン村ラースエン村落党委員会のファム・ゴック・トゥアン委員長は次のように明らかにしました。



「ラースエン木彫り工芸村は文様や細部の『線』の美しさを追求しており、機械ではなく職人の手彫りが基本です。例えば、伝統的な寝台や飾り棚の複雑な装飾は、機械では100%不可能です。この卓越した技法こそが村の誇りであり、決して廃れることはありません」

現在、およそ16ヘクタールに及ぶ工業団地には約30社の企業とおよそ1000の生産工場が集まり、約5000人の雇用を創出しています。国道10号線沿いには数百の店舗やショールームが並ぶ活気ある「工芸通り」が形成されています。木工製品は国内のみならず、中国、タイ、日本、そして欧州諸国にも輸出されています。