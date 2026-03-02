Báo Ảnh Việt Nam

ベトナムの職業

ラースエン村：伝統工芸の木彫りの保存開発に取り組む

ベトナム北部ニンビン省ヴーズオン村にあるラースエン木彫り工芸村は、古くから彫刻の発祥の地として知られています。約1000年の歴史を誇るこの村は、経済を支える柱であると同時に,、民族のアイデンティティを色濃く残す文化の宝庫でもあります。

多くの伝統工芸村が機械化・工業化の流れに押される中、ラースエン村は今なお「手仕事」の価値を堅持しています。図面の作成から粗彫り、細部の彫刻、仕上げに至るまで、熟練の職人が一工程ずつ丹念に手作業で行います。職人の器用な手先によって、無機質な木材が命を吹き込まれ、動植物や風景、人々の姿が精緻に刻まれます。

国道10号線沿いには数百の店舗やショールームが並ぶ活気ある「工芸通り」が形成されています。

 ニンビン省ヴーズオン村ラースエン村落党委員会のファム・ゴック・トゥアン委員長は次のように明らかにしました。

(テープ)
「ラースエン木彫り工芸村は文様や細部の『線』の美しさを追求しており、機械ではなく職人の手彫りが基本です。例えば、伝統的な寝台や飾り棚の複雑な装飾は、機械では100%不可能です。この卓越した技法こそが村の誇りであり、決して廃れることはありません」

 現在、およそ16ヘクタールに及ぶ工業団地には約30社の企業とおよそ1000の生産工場が集まり、約5000人の雇用を創出しています。国道10号線沿いには数百の店舗やショールームが並ぶ活気ある「工芸通り」が形成されています。木工製品は国内のみならず、中国、タイ、日本、そして欧州諸国にも輸出されています。

ラースエン・ヴァン株式会社の ズオン・ヴァン・ヒエン社長は次のように述べています。

「交通インフラが整備されたことで、国内外から多くのお客様が訪れるようになりました。現在はブランド化を推進しており、高品質な製品を世界に広めていきたいと考えています」

 また、ラースエン村は生産拠点としてだけでなく、観光地としても注目を集めています。観光客は職人の技を間近で見学し、地元の長い歴史と文化を肌で感じることができます。

ラースエン村を訪れた観光客 ズオン・ヴァン・バックさんは次のように明らかにしました。
(テープ)
「多くの木彫り村を回りましたが、ラースエンの製品には独特の魅力があります。竹を模した家具や古木の根を活かした造形、精巧な龍の彫刻など、他にはない個性を感じます」

地元行政当局は現在、デジタル技術を活用したブランドPRや、展示会への出展、さらには「体験型観光」を組み合わせたモデルの構築に力を入れています。

(VOVWORLD)

ニンビン省ヴーズオン村 人民委員会の チャン・バー・フアン副委員長は次のように述べています。
(テープ)
「デジタルトランスフォーメーションを推進した上で、木工製品をPRする方針です。観光客がニンビン省の主要な観光地へ向かう際、この村に立ち寄り、見学やショッピングを楽しめるような観光ツアーの開設を進めています」
伝統的な木彫り工芸を観光と結びつける試みは、ラースエン村に新たな活路を切り開いています。このモデルは、持続的な経済利益をもたらすだけでなく、国際化が進む現代において、地域の貴重な文化遺産を次世代へと継承する重要な役割を担っています。

