メコンデルタ地域の企業コミュニティに活力を

近年、メコンデルタ地域の企業コミュニティは、社会経済発展における自らの役割と責任をより深く認識しています。ガバナンス能力や競争力の向上、国際協力の拡大、生産・経営への投資強化を継続的に行い、労働者の雇用創出に大きく貢献しています。

カントー市にある「チュンアン」という名前のハイテク農業株式会社のファム・タイ・ビン会長は、次のように述べています。



「自社の実情、そしてメコンデルタ地域の様々な企業を見渡すと、党と国家の方針が民間企業の振興を強く後押しし、国造りに協力する体制を整えていることが分かります。決議第68号はその明確な裏付けです。多くの企業がこの方針に賛同しており、決議による利益が早期に実社会に好影響をもたらすことを期待しています」



決議第68号は、ベトナム経済、特に企業コミュニティにとって特別な節目です。初めて「内発的発展」に重点が置かれ、民間経済部門が成長の中核的な動力として位置づけられました。民間企業は、共に発展するために「支援し、寄り添うべき対象」として認識されるようになったのです。



サイゴン・キムホン社のダオ・ティ・ ヌ・へー社長は、農家の利益を第一に考えることが、農業部門に長く寄り添うための基盤であると語ります。これは民間企業が決議第68号の目標を具体化し、グリーン農業、効率的で持続可能な農業の構築を目指す手法でもあります。

「弊社では、農家が資金調達しやすいよう、分割払いのプログラムを実施しています。また、機械や製品を購入する農家の方々をネットワーク化する取り組みも行っています。各地で順次展開することで、現地の皆さんが最新の技術に触れ、投資を早期に回収できるよう支援しています」



メコンデルタは農業の重点経済地域ですが、実際には農業分野の企業数、特にスタートアップ企業の増加は依然として緩やかです。メコンデルタ地域の各地方は、企業発展を最優先事項とし、透明かつ安定したビジネス環境の構築に注力しており、2030年までに地域全体で4万社の企業を擁することを目指しています。

ベトナム商工連盟 メコンデルタ支部のグエン・フオン・ラム支部長は、次のように指摘します。



「経営環境が整い、各施策が同期的に実施されれば、この決議は生活に浸透し、非常にポジティブな意味を持つでしょう。有利な条件が提示されれば、国民も企業も積極的に投資に踏み切ります。特に最近の傾向として、卒業後の学生などの若者が起業を志しています。こうしたリソースを最大限に活用できる環境を作らなければなりません。それが実現できれば、2030年までに全国で200万社の企業を創出するという目標も、決して困難なものではありません」

決議第68号は、民間経済部門に新たな発展の空間を切り拓くだけでなく、ガバナンスと企業支援の考え方に根本的な変革をもたらす基盤を築きました。決議が実効性を持って力強く展開されることで、より強力でダイナミック、かつ創造的な起業家集団が形成され、メコンデルタ地域および国家経済の持続可能な発展に重要な貢献を果たすことが期待されています。

