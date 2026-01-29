ムバラク・モスク アンザン省を代表する特色ある歴史文化遺産

回廊沿いの壁には、精緻な文様や、クルアーンから引用されたチャム族の文字が装飾されています。内部の壁面も青と白で統一され、床はタイル張り、天井には明るい照明が設置され、荘重で神聖な雰囲気を際立たせています。モスクの屋根の四隅には四つの小塔があり、正面中央には二層構造の楕円形の大塔が設けられています。

このモスクは、ベトナム国内でも最も美しいイスラム教礼拝堂の一つとされ、1989年に国家の歴史・文化遺跡に指定されています。

クルアーンが並べられた本棚

遠くから見ると、ムバラク・モスクはアラブやペルシャの古代イスラム寺院を思わせる、神秘的で荘厳な姿をしています。アーチ状のドーム、高くそびえる塔、そしてイスラム教を象徴する三日月のシンボルが印象的です。正門は非常に独創的なデザインで、2頭の象が牙を合わせているようなアーチ形となっています。この礼拝堂の全体の基調色は青と白で、広大な建築構造の外側には、まっすぐに伸びる長い回廊が設けられています。

特に、塔の頂部と基部にある三日月の中に五芒星が配されており、五芒星はイスラム法の教義を象徴し、三日月は預言者ムハンマドを象徴しています。アンザン省には現在12のモスクと16の小礼拝堂がありますが、国家歴史・文化遺跡に指定されているのはムバラク・モスクのみです。

このモスクは1750年に建設され、1808年に改修されました。1922年にはより堅固な構造に再建され、1965年には鉄筋コンクリート造として再建され、現在に至っています。設計を手がけたのは、インド出身の建築家モハメット・アミン氏です。アンザン省イスラム教共同体代表委員会副代表のゴー・サリー氏は、次のように述べました。

「当初、このムバラク・モスクは竹やヤシの葉で造られた仮設の礼拝堂でしたが、20世紀半ばの1965年から1967年にかけて再建され、現在のような美しい姿になりました。このモスクは、東洋と中東の建築様式が調和した独特の外観を持っています。モスクの内部は華やかに装飾され、上部にはクルアーンの聖句が掲げられています」 礼拝堂 （写真：Đỗ Quyên/VOV4）

ムバラク・モスクを訪れる観光客は、その壮麗さに圧倒され、まるで宮殿のような景観に魅了されます。ハノイから訪れたグエン・ティ・ホン・ハインさんは、次のように感想を語っています。

（テープ）

「今回初めてモスクを訪れましたが、門をくぐった瞬間から、その独特なデザインと装飾に威厳を感じました。内部はとても華やかで、特に、象牙を模した模様や星、三日月などの装飾が印象的でした。もし再びアンザン省を訪れる機会があれば、ぜひもう一度このモスクを訪れたいです」

毎年、ムバラク・モスクでは三つの大きな宗教行事が行われています。預言者ムハンマドの生誕を祝うマウリド祭、メッカ巡礼を記念するロヤ・ハジ祭、そしてラマダン月と関連するチャム民族の新年行事です。アンザン省に住むイスラム教の教徒の一人サー・レスさんは、次のように語りました。

（テープ）

「ムバラク・モスクは、昔からの建築様式がほぼ完全に保たれています。古く美しい建築であることから、国家の歴史・文化遺産として認定されました。モスクには多くの信徒が祈りに訪れます」

ムバラク・モスクは、アンザン省を代表する宗教建築の一つであり、文化的・歴史的価値を有する特別な観光地として、多くの人々を魅了し続けています。