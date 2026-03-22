ホーチミン市は２０２６～２０３１年任期の市人民評議会議員１２５名を公表した

３月１５日午前６時４５分、ホーチミン市内の５,０６８か所の投票所で、規定通りに選挙開幕式が一斉に行われた。午前７時までに、市内のすべての投票所で開幕式が完了し、有権者は第１６期国会議員選挙および２０２６～２０３１年任期の各級人民評議会議員選挙の投票を開始した。



投票日の投票時間が終了し、ホーチミン市内の登録有権者総数９５１万５６５４人のうち、９９,０６％にあたる９４２万６５８５人が投票した。市内の１６８の村、区、特別区すべてで投票率が９５％以上となり、そのうち３８の村と区では投票率が１００％に達した。市内で投票率が５０％未満の投票所は一つもなかった。

ニャン氏は「ホーチミン市の選挙は民主的に、法律に則り、安全と治安の安定を確保して実施された。選挙業務に関連する複雑な事案は発生せず、まさに全人民の祭典となった」と述べた。

ニャン氏はまた、集計された選挙結果に基づくと、第１６期国会議員は３８名全員が当選し、２０２６～２０３１年任期のホーチミン市人民評議会議員も１２５名全員が当選し、構成や体制が正しく確保されたと述べた。

２０２６～２０３１年任期のコミューンレベル人民評議会議員選挙では、４,２３６名中４,２２８名が当選した。

ホーチミン市では、定められた議員数を満たさなかったために追加選挙を行う必要のある選挙区や投票所は一つもなかった。

「３月１５日の選挙実施における市の運営状況を見守った結果、市民有権者が各候補者の経歴や政策について非常に丁寧に調べ、市の発展や市人民評議会の活動の質に対する強い熱意を示したことが明らかになった。有権者が一票を投じることは、信頼と責任、そして祖国・都市をより繁栄し持続的に発展させたいという願いを託す行為である」とニャン氏は強調した。

２０２６～２０３１年任期の第１１期ホーチミン市人民評議会議員１２５名の当選者を公表することは、法律に基づく手続きを完了するための重要な一歩である。

この会議の後、ホーチミン市選挙委員会は、当選した市人民評議会議員の資格を確認し、２０２６～２０３１年任期の第１１期ホーチミン市人民評議会の第１回会議開催に向けた準備を、法律に基づき進めていく。

ホーチミン市選挙委員会を代表して、フイン・タン・ニャン氏は、新任の市人民評議会議員が責任感を発揮し、有権者との緊密な関係を維持し、国民や有権者の意見や要望に耳を傾け、それを誠実に反映させ、市人民評議会の活動に積極的に参加することで、選挙された機関の活動の質向上に寄与することを確信していると述べた。

ニャン氏はまた、積極的に選挙に参加してくれた市民の皆さんに感謝の意を表し、選挙の円滑な運営と、新任期において市民の意思、願望、権利を代表するにふさわしい徳と才能を兼ね備えた人物の選出の成功に貢献してくれたと述べた。