ホーチミン市、行政改革で飛躍的成長へ

今後、同市は公共投資の執行加速や用地確保の課題解決、工業生産と輸出の促進、アメリカの関税優遇措置の活用支援、輸出市場の多様化、内需拡大、FDI誘致、デジタル経済やイノベーションの推進、リスク管理の強化などに取り組む方針です。

ホーチミン市の2026年第1四半期の経済は、8.27％の成長を記録しました。過去10年で最高水準となり、同市は二桁成長を目標に掲げ、回復の勢いを維持するため、行政の強い決意と行動が求められています。

第1四半期には、主要な経済指標が軒並み改善しました。域内総生産（GRDP）成長率は8.27％増、小売売上高とサービス収入は13％以上増加しました。観光では1900万人を超える来訪者を迎え、鉱工業生産指数（IIP）は11％上昇しました。外国直接投資（FDI）総額は約29億ドルに達し、前年同期比で219％増となりました。新規企業の設立や登録資本も高水準を維持しています。また、同市は838件の中831件のプロジェクトで課題解決を進め、全体の99％以上、総面積1万7000ヘクタール超に対応しています。

ホーチミン市財政局のグエン・タイン・トアン副局長は次のように述べました。

（テープ）

「ホーチミン市は年初から、2026年の重点テーマの実現に向けて高い主体性と政治的決意を示してきました。各レベル、各分野、各地域が連携し、重要目標の達成に向けて取り組み、今後の持続的な発展のための基盤づくりを進めています」

二桁成長の達成に向けて、同市はより実効性の高い施策を打ち出しています。「人、任務、期限、責任、成果、権限を明確にする」という「6つの明確化」を原則に、成長計画の具体化を進めています。また、未解決課題の処理や公共投資の加速、インフラ整備にも重点を置いています。

ホーチミン市人民委員会のグエン・ロック・ハ常任副委員長は、ホーチミン市が大きな飛躍の好機を迎えているとしたうえで、第2四半期には11％を超える成長を目指すと述べました。また、統治の質の向上や行政改革、社会保障の確保にも力を入れるとしています。

ハ常任副委員長は次のように語りました。

（テープ）

「大きな目標を実現するためには、職員一人ひとりが仕事の進め方を見直し、成果の報告から、具体的で測定可能な結果へと転換する必要があります。2026年は加速の年です。大きなプレッシャーがありますが、同時にホーチミン市のけん引役としての役割を確立し、より住みやすい都市へと近づく絶好の機会でもあります」

今後、同市は公共投資の執行加速や用地確保の課題解決、工業生産と輸出の促進、アメリカの関税優遇措置の活用支援、輸出市場の多様化、内需拡大、FDI誘致、デジタル経済やイノベーションの推進、リスク管理の強化などに取り組む方針です。

ホーチミン市は大きな飛躍のチャンスを迎えており、その実現には、行政の円滑な運営と、職員一人ひとりが「成長の原動力」として機能することが鍵となります。

[VOVWORLD]