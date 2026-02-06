ホアハオ仏教中級学校・ホアハオ仏教を広める拠点

ホアハオ仏教中級学校

現在、ホアハオ仏教中央教会に属するホアハオ仏教の教理講師を養成する唯一の学校となっています。

ホアハオ仏教は、1939年、フイン・フー・ソー氏、別名、フイン教主によって、現在のアンザン省フータン村で創始されました。これは孝行、忠誠、愛国心を核心的価値とし、在家修行を基本とする仏教の一宗派です。仏教を基盤としつつ、フイン教主自らが編纂した詩文や予言文を教義に取り入れているのが特徴です。



ホアハオ仏教中級学校は、2018年11月4日に着工し、2025年8月8日に落成しました。校舎には、教室棟、管理棟、専門教室、寄宿舎、付帯施設などが整備されています。建設費用は、支援者やホアハオ仏教の信徒からの寄付によって賄われました。

同校の校長であり、ホアハオ仏教中央教会常任理事会副理事長を務めるグエン・フイ・ジェム氏は、次のように述べました。

「ホアハオ仏教中級学校は政府の許可を得て設立されました。入学試験は大学と同様の方式で行っています。この学校で利用されている26の科目のカリキュラムが承認されており、そのうち、16の科目はホアハオ仏教教主の教義に関する内典科目、残る10の科目は外国語、情報学、哲学、心理学、宗教学などの外典科目です。将来、各地で布教活動を行う教理講師を支援する内容となっています」

ホアハオ仏教中級学校では、学費をはじめ、食事や寄宿舎を含め、すべて無償で提供されています。授業は毎週月曜日から金曜日まで行われます。入学対象は多様で、中学校卒業者、高校卒業者、大学卒業者、さらには修士号取得者まで含まれ、年齢も15歳から70歳までと、ほぼ制限はありません。

英語の授業

2025年10月21日、同校は第1期生の入学式を行い、修業年限は2027年までの3年間です。第1期では124人が受験し、このうち120人が合格しました。学生のチャン・アイン・トゥエットさんは、次のように語りました。

「内典・外典ともに難しい科目もありますが、努力して学び、仲間同士で助け合うことで、多くの新しい知識を身につけることができました。教理講師を養成する学校ですので、将来は高い専門性を持つ教理講師となり、卒業後は次の世代にホアハオ仏教を伝えていきたいです。」

現在、在校生の多くは南部アンザン省やホーチミン市、メコンデルタ各省の出身ですが、中部タインホア省やニンビン省から学びに来ている学生もいます。卒業後、多くの学生が教理講師となり、ホアハオ仏教の教えを広めていく予定です。学生のファン・チー・タムさんは、次のように語りました。

「一般教養のほか、特にホアハオ仏教の教理について多くの有益な知識を学びました。修了後は教理講師となり、ホアハオ仏教の教えや信徒による社会慈善活動を、ベトナム全国に広めていきたいと考えています。」

ホアハオ仏教中級学校の学生

学校の計画によりますと、今年末には遠隔教育課程を新たに開設し、アンザン省まで通学できない遠方の学習希望者にも対応する方針です。オンライン授業は土曜・日曜に実施されます。また、新たに「文化学」の科目を追加するため、民族・宗教省に申請する予定です。

英語科教員で副校長を務めるブイ・タイン・ラム氏は、次のように述べています。

「ホアハオ仏教で、中級学校が設立されたのは今回が初めてです。これは第一歩であり、将来的には設備や教員体制が整えば、ホアハオ仏教短期大学、さらにはホアハオ仏教大学へと発展させることも可能です」

ホアハオ仏教中級学校は教義を伝える場であると同時に、ホアハオ仏教教会の中核となる講師・幹部を育成する重要な拠点となっています。

