ベトナム 国会議員選挙に向け 全国で準備進む

ハノイ市内の投票組では、選挙管理委員会が各家庭に対し、国会議員候補、市人民評議会議員候補、そして地区評議会議員候補のリスト、合わせて3部を配布しました。掲示板にも候補者の略歴が貼り出され、有権者がそれぞれの候補者の経歴や実績を事前に確認できる体制が整えられています。



ハノイ市内で居住組の組長を務めるグエン・ゴク・ハーさんは、次のように話しています。

（テープ）

「候補者の略歴の要約を掲示板に貼り出し、有権者の皆さんに確認していただいています。各家庭には3部のリストをお届けし、候補者一人ひとりがこれまでどのような貢献をしてきたかを、じっくり調べたうえで投票していただけるよう準備しました。」



一方、有権者の側でも、真剣に選挙に向き合う姿が見られます。ハノイ市在住で75歳のチャン・ザイン・ズンさんは、52年前から一度も欠かさず投票を続けてきました。今回も候補者リストを手に取り、一人ひとりの実績を丁寧に調べています。

現在、選挙の準備は全国34の省・市レベルの選挙委員会と、3321の村レベルの選挙委員会において、一体的かつ網羅的に進められています。

ズンさんは次のように語りました。

（テープ）

「投票は市民の権利であり、非常に神聖なものです。私は常に自ら足を運び、直接投票します。各候補者の実績をしっかりと確認したうえで、信頼できる人を選びます。民衆の声を届け、社会をより良くするために働いてくれる人に、私の一票を託したいのです。」

ベトナム祖国戦線中央委員会のグエン・クイン・リエン委員は、今回の選挙の意義について次のように述べています。

（テープ）

「政治システム全体は3月15日の選挙を積極的に準備しています。この選挙は、人民が主人公であり人民が主権を持つという精神を現実のものとするためのものです。国会や各級人民評議会に参加する最もふさわしい代表者を、国民自らが直接選ぶ、民主主義の最も生き生きとした現れです。」

候補者たちも各地で積極的な活動を展開しています。

ホーチミン市では先月3日、市党委員会委員長のチャン・リュー・クアン氏が有権者との会合に臨み、市の将来構想を語りました。2035年までに27路線の都市鉄道、いわゆるメトロを整備し、2030年までに3路線を完成させる計画や、隣接するカン・ゾー地区とブンタウを結ぶ海底トンネルと橋の建設、さらには大学や医療機関を郊外に移転させる構想を説明し、次のように述べました。

（テープ）

「大学や短大、職業訓練校を段階的に郊外へ移転させます。医療機関についても順次、郊外に新施設を設けてから移っていきます。まず解決すべき課題は、交通渋滞と大気汚染の二つです。」



また、中部のカインホア省では4日、国会副議長のグエン・カック・ディン氏が有権者と意見交換を行い、同省の発展に向けた特別政策の法整備に取り組む考えを示しました。省の行政区域が拡大し、原子力発電所2基の建設も予定されているカインホア省を、中部地域の発展の核とする構想です。



今回の選挙は、普通・平等・直接・秘密投票の原則のもとで実施され、農民、労働者、知識人、企業家を問わず、また都市部・農村部を問わず、すべての国民が平等な一票を持ちます。

