ベトナム 党大会決議の実現へ政府と地方が総力

ベトナム共産党の第14回全国代表大会が閉幕してから約2週間後の先月、ファム・ミン・チン首相は政府の定例会議を開き、今年の運営方針を打ち出しました。

首相は数字を使った分かりやすいスローガンで、目標と行動指針を示しました。



「今年の最大の目標は、二桁の経済成長を達成することです。そのために、発展によって安定を保ち、安定によってさらなる発展を促進する。そして国民の安全と安心を確保します。国民、国家、企業、それぞれが力を合わせて貢献することが必要です。特に重要なのは、スピードです。一日も無駄にしない、一週間も遅れない、一ヶ月もチャンスを逃さない、一年も受け身にならない。この姿勢で臨まなければなりません。そして、グリーン化、デジタル化を進め、資源を最適に活用し、管理をスマート化する。そして国家、国民、企業の利益を調和させていきます。すべての任務について、担当者、責任、権限、期限、成果を明確にします」



首相はこの方針で、政策の遅れは国の遅れにつながると強調し、スピード感を持った対応を求めました。

政府は264の重点任務とプロジェクトを設定し、各省庁の責任者ごとに達成目標を数値化しています。

また、今月15日までに実施計画を完成させることや、国会に提出する15の法案を含む30以上の報告書を準備することなど、具体的な期限を定めて作業を進めています。

こうした政府の方針を受けて、地方でも独自の取り組みが始まっています。

首都ハノイでは、党大会の終了直後に、市内1600か所以上をオンラインで結ぶ大規模な会議を開催しました。

160万人以上の党員を動員したこの会議で、グエン・ズイ・ゴック市党委員会書記は「ハノイは言ったらやる。速く、正確に、効果的に」と宣言しました。

一方、北部のタイグエン省では、公共投資の執行を加速させています。

省の公共投資プロジェクト管理委員会のヴ・ディン・ティエン副委員長は、今年6月までに予算の50%から60%を執行する計画を立てたとし、次のように述べました。 ハノイ市党委員会のグエン・ヴァン・フォン副委員長によりますと、同市が打ち出した戦略の柱は5つあります。

1つ目は、科学技術とデジタル変革を経済成長の主な原動力にすること。

2つ目は、都市空間を複数の中心を持つ多極型のモデルに再編し、気候変動に適応した環境に優しい都市づくりを進めることです。

3つ目は、文化をソフトパワーとして活用し、千年の歴史を持つハノイの伝統を保存・発展させることです。

4つ目は、グローバルなネットワークを構築し、ハノイを国際都市として、人材と知識が集まる場所にすることです。

そして5つ目は、ハノイの発展モデルを他の地域にも広げ、国全体の発展を主導する役割を果たすことです。 タイグエン省で展開中のインフラ整備工事 一方、北部のタイグエン省では、公共投資の執行を加速させています。

省の公共投資プロジェクト管理委員会のヴ・ディン・ティエン副委員長は、今年6月までに予算の50%から60%を執行する計画を立てたとし、次のように述べました。

