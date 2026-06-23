ベトナム革命報道、使命を胸に新時代を切り拓く

2026年の国家報道賞には、全国34の省・市ジャーナリスト協会すべてが参加し、およそ1700作品が応募されました。

チャン・タイン・マン国会議長とチン・バン・クエット党中央宣伝教育・大衆工作委員会委員長が、ベトナムの声放送局（VOV）のニュース専門チャンネル（VOV1）にA賞を授与（写真：VOV）

党中央宣伝教育・大衆工作委員会副委員長、ベトナムジャーナリスト協会会長、ニャンザン新聞編集長で、国家報道賞運営委員長のレ・クオック・ミン氏は、次のように述べました。

「今年の国家報道賞では、政治システムの組織機構の合理化、行政単位の統合、二層制地方政府モデルの実施、党大会の開催準備、国家発展の戦略的目標とビジョンなど、多くの重要なテーマが取り上げられました。多くの作品は、戦略的な方針や新たな機会を深く分析し、障害や課題も率直に指摘しています。また、真・善・美の物語、人々の強い意志、思いやり、献身を伝え、社会の信頼を育んでいます」

レ・クオック・ミン党中央宣伝教育・大衆工作委員会副委員長が発言（写真：VOV）

授賞式では、123の優れた作品が表彰されました。ベトナムの声放送局（VOV）は、ニュース専門チャンネル（VOV1）による「災害リスク管理：歴史的な豪雨・洪水から見る」作品と、「山河の祭典」特別番組でA賞を2つ受賞しました。さらに、中部支局とVOV国家交通チャンネルの作品がC賞を受賞し、奨励賞も1つ獲得しました。

ベトナムの声放送局（VOV）のドー・ティエン・シー 総裁が受賞グループと記念撮影（写真：VOV）

式典で、チャン・タイン・マン国会議長は、党、国家、国民は、ベトナム革命報道が今後も専門的、人間的、現代的に発展し、鋭いペンで祖国と国民に奉仕し続けると信じていると強調しました。

「国は大きな機会に恵まれる一方、新たな困難と課題にも直面しています。報道は率先して改革し、より大きな責任を担わなければなりません。報道に携わる人々は、理想、党と祖国への絶対的な忠誠、国民との強い結び付き、そして国家と民族の利益を最優先するという革命報道の核心的な価値を決して忘れてはなりません。報道は、国民が必要とするときに頼れる存在でなければなりません」

国会議長はまた、記者一人ひとりが確かな政治的本領、清廉な職業倫理、高い専門性と技術力を備え、政策への提言力と世論を導く力を高めるよう求めました。

[VOVWORLD]