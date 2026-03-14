ベトナム選挙における最高度の民主主義の確保

ベトナムにおける選挙の民主主義は、有権者が投票所に足を運ぶ瞬間から始まるだけではありません。それは、厳格かつ公開・透明化されたプロセスを通じて「国民が知り、議論し、選択する」という権利が具体化される、候補者の推薦や協議の段階から既に実行されています。

法規定に基づき、ベトナムの選挙は「普通、平等、直接、秘密投票」という基本原則に基づいて実施されます。これは、18歳以上のほとんどの市民が投票権を持ち、それぞれの人が平等に1票を行使でき、自らの選択を他人に公開することなく候補者を選出できることを意味します。

協議プロセスから投票まで貫かれる民主主義



ベトナムでは、選挙業務のすべての工程が規定通りに展開されており、国民の主権確保を最優先目標としています。



最も優秀な候補者を選出するプロセスは、ベトナム祖国戦線によって3段階の協議を経て進められます。これにより、国民に十分な情報が提供され、選挙プロセス全体を追跡・監視する基盤が確保されます。

リエン氏

ベトナム祖国戦線中央委員会の民主・監視・社会批判局長であるグエン・クイン・リエン氏は、次のように強調しました。

(テープ)

(テープ) 「国家機関や、中央および地方の選挙管理組織に対する監視・検査体制を強化しています。同時に、有権者名簿の掲示や、居住地での有権者会議における候補者リストの紹介など、市民が選挙活動を直接監視できる仕組みを整えています。憲法と法律の規定に基づき、選挙権を持つすべての国民が、規定のプロセス通りに、投票を行えるよう、その権利を保障しています」

ホーチミン国家政治学院の元上級講師であるファン・チュン・ソン博士によりますと、3段階の協議プロセスにおいて、ベトナム祖国戦線や各政治・社会団体は社会の各層を広く結集し、国民の願いを忠実に反映する架け橋としての役割を果たしています。これにより、国民に代わって重責を担う「徳・志・知・責任」を兼ね備えた人材の選出に寄与しています。



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「これらの組織は、国民の期待に応えうる代表候補を推薦し、協議に付すことができます。その協議の過程では、国民の願いが反映されなければなりません。多くの『フィルター』を通すことで、新しい時代の要求に応え、能力、心、知、志、才能を兼ね備えた相応しい人物を選出することが可能になります。」

