ベトナム文化を体験：伝統の手刺繍を学ぶワークショップ「里に帰り、刺繍を学ぶ」

ハノイの中心部から南へ20km余り離れたクアットドン村は、独特な手刺繍製品で知られています。この地で生まれ育ち、ワークショップの主催者である「トゥー・ティー（Tú Thị）刺繍店」の創設者、ブイ・ティ・マイ・ランさんは、「村の刺繍には300年以上の歴史がある。かつては、安価な大量生産の工業製品との競争により、伝統的な刺繍が衰退しかけた時期もあった」と明らかにしました。

(テープ)

「工房の立ち上げ後、私たちは伝統工芸を広く一般に伝え、村の人々の経済的自立を支援するために様々な機会を設けてきました。その中で、多くの若者から『自分でも刺繍をして、ハンカチや衣服、カーテンなどを彩りたい』という要望をいただきました。それがきっかけで、村の熟練職人を講師として招き、この教室を開くことにしたのです」

春の涼やかな朝、北部の農村らしい古民家の庭園で、緑豊かな草花に囲まれながら、参加者たちは職人の説明に熱心に耳を傾けています。布の種類や糸の選び方、色の組み合わせなどを学び、職人の一針一針の動きを真剣なまなざしで見つめています。

ワークショップの担当者、グエン・ハ・フオンさんは次のように話します。

(テープ)

「多くのお客様から、村で直接刺繍を学びたいという声をいただいたことが、このワークショップの原点です。参加者の皆さんには、単に手芸の技術を学ぶだけでなく、実際に村を訪れ、その空間や人々、そして刺繍と共に流れる生活のペースを感じ取ってほしいと願っています」

この活動を支えるのは、クアットドン村出身で40年以上のキャリアを持つ職人、ファム・ティ・フォンさん（56歳）です。彼女は日々の仕事の傍ら、自ら受講生を直接指導しています。

(テープ)

「子供の頃は、学校から帰ると祖父母や両親の傍で刺繍を教わりました。当時は専門の学校などなく、大人の手元を見て覚えるのが当たり前でした。私の6人の兄弟も皆、そのようにして技術を身につけました」

